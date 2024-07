FC Schalke 04: Bittere Kunde aus Mittersill

Die einen reisen durch Asien, die anderen fliegen in die USA – der FC Schalke 04 bestreitet sein Sommer-Trainingslager wieder in Mittersill. Zum achten und wohl auch letzten Mal geht es in die Alpen. Und der Abschied könnte feucht werden.

Schon vor der Abreise kommt die bittere Kunde aus Österreich: Auch im Gebirge erwartet die Profis des FC Schalke 04 eine wettertechnisch bescheidene Woche mit schwankenden Temperaturen und ordentlich Regen. Immerhin: Besser als in Gelsenkirchen wir das Wetter allemal.

FC Schalke 04: Nasses Trainingslager droht

Kleinere Kosten, kein Jetlag, keine lange Akklimatisierung: Ein Trainingslager in Österreich hat fraglos seine Vorteile gegenüber Asienreisen, US-Trips oder Flüge in andere entlegene Orte. Doch einen Nachteil könnte man bei Königsblau nun zu spüren bekommen. Ist das Wetter in Deutschland mies, sieht es oft auch bei den Nachbarn nicht besser aus.

Während sich andere Teams auf etwas Abwechslung zum miesen deutschen Sommer freuen dürfen, könnte es für Schalke eine triste Woche geben. Am Montag reisen die Profis an, schon am Sonntag hatte es die Region noch einmal ordentlich nassgeregnet. Und das droht auch in der Trainingslager-Woche immer wieder. Soll es zum Start noch sonnig und warm werden, fallen die Temperaturen in Mittersill im Verlauf immer weiter.

Wackel-Wetter mit Regen und Gewitter

Besonders für die zweite Hälfte der Woche ist täglich Regen angesagt, am Donnerstag und Freitag drohen sogar Gewitter. Ausgerechnet dann, wenn mit der „Blau-Weißen Nacht“ ein Highlight ansteht. Richtung Wochenende soll es dann noch nasser werden, die Sonne wird sich dann womöglich kaum noch blicken lassen.

Erst, wenn der FC Schalke 04 am Sonntag die Heimreise antritt, erholen sich die Temperaturen voraussichtlich wieder. Regnen wird es in den Alpen aber auch dann weiter. Bitter auch für die vielen Fans, die ihre Knappen traditionell ins Trainingslager begleiten und auf ein paar schöne Tage in Österreich gehofft haben. Bei nächtlichen Tiefstwerten von 13 Grad muss womöglich schon die Herbstgarderobe mit in den königsblauen Urlaub. Der kleine Trost: Zuhause in Gelsenkirchen wird es diese Woche wohl noch nasser und kühler als in Mittersill.