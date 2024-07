FC Schalke 04: Geraerts macht große Augen – „Gibt es bei keinem anderen Verein“

Trotz enttäuschender Saison ist die Unterstützung der Fans beim FC Schalke 04 weiterhin ungebrochen. Das musste jetzt auch wieder Trainer Karel Geraerts feststellen. Der Belgier ist erstaunt über den Rückhalt.

Grund dafür ist der nächste Ticket-Wahnsinn beim FC Schalke 04. Schon jetzt ist klar: Die Heimspiele in der Veltins Arena sind fast alle ausverkauft.

FC Schalke 04: Ticket-Wahnsinn lässt Geraerts staunen

Am Freitag (5. Juli) startete beim FC Schalke 04 der Ticketverkauf für die Hinrunde. Karten für acht Spiele gingen in den Verkauf. Und es dauerte nur wenige Stunden, bis alle Spiele ausverkauft waren. Neben den 40.000 Dauerkarten sind nun auch die rund 15.000 Tageskarten für die Heimspiele der Hinrunde schon vergriffen.

Dieser Ticket-Wahnsinn sorgte bei Trainer Geraerts für große Augen: „Das gibt es bei keinem anderen Verein“, meint der Coach. „Das ist unglaublich, das ist super. Das macht uns sehr, sehr stolz.“ Auf den Rückhalt der Fans kann er sich verlassen.

Jetzt ist es an ihm, dass seine Mannschaft den Fans dies auch mit guter Leistung zurückzahlt. Dafür steckt Schalke seit zwei Wochen in der Vorbereitung. Am Samstag (6. Juli) stand ein Vorbereitungsturnier in Meppen an, am Montag (8. Juli) startet das Trainingslager in Mittersill.

„Mannschaft hat diese Woche sehr hart gearbeitet“

„Es war mir wichtig, möglichst vielen Spielern 45 Minuten Einsatzzeit zu geben“, erklärt der Belgier. „Die Mannschaft hat diese Woche sehr hart gearbeitet auf dem Trainingsplatz. Es gab keine Verletzungen. Das freut mich.“ Nun startet die heiße Phase der Vorbereitung.

In einem Monat startet der FC Schalke 04 am ersten August-Wochenende gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison.