FC Schalke 04: Neuzugang Sylla zwingt ihn dazu – Geraerts reagiert überraschend

So kann man bei seinem neuen Arbeitgeber starten! Bei seinen ersten Auftritten für den FC Schalke 04 zeigt Moussa Sylla gleich, wofür man ihn geholt hat. Der Königstransfer der Königsblauen trifft gleich, wie er will.

Sowohl bei seinen Einsätzen gegen Velbert (der FC Schalke 04 gewann mit 7:0) als auch beim Blitzturnier in Meppen (hier mehr dazu lesen) traf er. Die S04-Fans verfallen schon in Ekstase – aber der Trainer tritt auf die Bremse.

FC Schalke 04: Sylla trifft direkt

Doppelpack gegen Velbert, Dreierpack gegen Meppen – dieser Schnellstart macht Schalke froh. Am Samstag gastierte der Zweitligist bei einem kleinen Turnier in Meppen mit zwei Partien über jeweils 45 Minuten. Sylla kam dabei lediglich in der Partie gegen den Gastgeber des Turniers zum Einsatz.

Auch spannend: Paukenschlag um Karaman! Folgt jetzt der nächste Hammer?

Die Dreiviertelstunde nutzte er jedoch beeindruckend. Bereits nach vier Minuten traf Sylla zur frühen Führung und konterte den schnellen Meppener-Ausgleich mit seinem zweiten Tor. Kurz vor Abpfiff legte er dann den dritten Treffer nach und sicherte den Sieg des FC Schalke 04.

Fans voller Vorfreude

Kein Wunder, dass die Fans ihm bereits zu Füßen liegen – auch wenn es sich nur um Tests gegen unterklassige Vereine handelte. Beim 2,5-Millionen-Zugang hat man einfach ein gutes Gefühl.

„Bin von Moussa Sylla übrigens maximal beeindruckt – jetzt schon“, schreibt ein Fan beispielsweise bei „X“. „Sylla könnte ohne Witz einer der besten Transfers der letzten Jahre sein“, glaubt ein anderer. „Sylla wird uns noch viel Spaß bereiten“, heißt es zudem.

FC Schalke 04: Geraerts tritt auf die Bremse

Von der Früh-Euphorie will sich Trainer Geraerts allerdings (noch) nicht anstecken lassen. Nach beiden Auftritten mahnt der Belgier zur Ruhe. Er will die Erwartungen nach zwei Tests nicht so groß werden lassen, dass Sylla daran vielleicht zerbricht.

Weitere Nachrichten liest du hier:

„Wir müssen ruhig bleiben“, mahnte Geraerts nach beiden Spielen, wie „Ruhr24“ und die „WAZ“ berichten. Seine Marschroute ist klar: Lasst den Jungen erstmal beim FC Schalke 04 und vor allem im Ligabetrieb ankommen. Sonst droht nur wieder eine krasse Enttäuschung.