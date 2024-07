FC Schalke 04 – Turnier in Meppen im Live-Ticker: Geraerts hat nur einen Wunsch

Der FC Schalke 04 steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Bevor die Mannschaft am Montag (8. Juli) ins Trainingslager nach Mittersill aufbricht, steht aber noch ein kleines Blitzturnier in Meppen auf dem Programm.

Der FC Schalke 04 nimmt am Samstag (6. Juli) am Nevernot Cup teil. Mit dabei sind die beiden Nord-Regionalligisten SV Meppen und Kickers Emden. Gespielt wird jeweils 45 Minuten.

FC Schalke 04 – Turnier in Meppen im Live-Ticker

Kann der FC Schalke 04 nach dem ordentlichen Auftakt gegen Velbert auch gegen die Regionalligisten überzeugen? Und wohl die wichtigste Frage: Bleiben vor dem Trainingslager alle Spieler gesund?

Wir verfolgen für dich den Nevernot Cup und informieren dich im Live-Ticker über die neusten Ereignisse rund um das Testspiel-Turnier mit dem FC Schalke 04.

14 Uhr: SV Meppen – Kickers Emden 0:0

15 Uhr: Kickers Emden – FC Schalke 04

16 Uhr: SV Meppen – FC Schalke 04

14.55 Uhr: Keine Tore im ersten Spiel zwischen Meppen und Emden. Gleich geht’s weiter mit Schalke.

14.25 Uhr: Die Aufstellung für das Spiel gegen Emden hat Schalke schon mal rausgegeben: Langer – Bulut, Greiml, Kaminski, Donkor – Schallenberg, Grüger – Aydin, Bayindir, Lasme – Remmert.

13.13 Uhr: Und auch für die Testspiele gegen Kickers Emden und Meppen dürfte sich Geraerts nur wünschen, dass sich niemand verletzt. Schließlich geht’s am Montag ins Trainingslager und damit in die wichtigste Phase der Vorbereitung.

12.47 Uhr: „Ich habe gegen Velbert bereits einige gute Dinge gesehen, aber auch einiges, was wir noch verbessern müssen“, sagt Schalke-Trainer Karel Geraerts. „Wichtig ist, dass sich niemand verletzt hat, wir viele Tore gesehen haben und in einzelnen Momenten auch schönen Fußball.“

12.02 Uhr: Bereits am Mittwoch absolvierte Schalke das erste Testspiel der Sommervorbereitung. Gegen die SSVg Velbert siegte Königsblau deutlich mit 7:0. (Hier gibt’s die Partie noch einmal zum Nachlesen!)

11.23 Uhr: Mit dabei sind neben dem FC Schalke 04 die beiden Regionalligisten SV Meppen und Kickers Emden. Gespielt wird jeweils eine Halbzeit (45 Minuten). Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt.

10.54 Uhr: Bevor es für den FC Schalke 04 am Montag ins Trainingslager nach Mittersill geht, machen die Profis noch einen Abstecher in die Hänsch Arena nach Meppen. Dort steht der Nevernot Cup an.

Samstag, 6. Juli, 10.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Nevernot Cup. Wir begleiten für dich das Vorbereitungsturnier mit dem FC Schalke 04, dem SV Meppen und den Kickers Emden im Live-Ticker.