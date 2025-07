Adidas spuckt Schalke 04 in die Suppe – Ausrüster zeigt neues Trikot vor Verkündung

Trikots präsentieren, die vorher noch nicht geleakt wurden? Daran scheitern heutzutage selbst die größten Klubs. Immer sickert irgendetwas durch. Ärgerlich wird es aber, wenn einem der eigene Ausrüster die Show stiehlt. So geschehen bei Schalke 04.

Am Dienstag (15. Juli) erschien plötzlich und ohne Vorankündigung das neue Ausweichtrikot von Schalke 04 im Adidas-Onlineshop. Dabei hätte der Verein das sicher gerne selbst vorgestellt. Eine Panne?

Adidas zeigt neues Schalke-Trikot

Das Auswärtstrikot der Saison 2025/26 hat Königsblau schon präsentiert (hier sehen), sorgte mit dem Design für viel Freude. Auf das Heimtrikot warten die Fans weiter gespannt – und auch das dritte Trikot war bislang noch unbekannt. Letztes Jahr wurde das mit großem Tamtam vorgestellt. Das graublaue Stück wurde vom S04-Boss Matthias Tillmann gezeigt, von den Spielern beim Taylor-Swift-Konzert getragen, per Pressemitteilung präsentiert. Nun ist auch das neue Ausweichtrikot raus – allerdings ganz unspektakulär. Und das womöglich ungeplant.

Aus dem Nichts war das Trikot am Dienstag im Onlinestore von Adidas erhältlich (hier sehen). Weder Schalke 04 noch sein Ausrüster hatten vorher eine Ankündigung gemacht. Die Vermutung liegt nahe, dass das so nicht geplant war und Adidas seinem Kunden damit in die Suppe gespuckt hat.

Das neue dritte Kit ist das Gegenteil des eher unscheinbaren graublau der letzten Saison. Knall-Orange, mit königsblauen Längsstreifen aus wilden kleinen Quadraten kommt es daher. Sponsor „Sun Minimeal“ und das Adidas-Logo sind weiß. Schulter, Kragen und Ärmel sind komplett orange bis auf die bekannten drei Adidas-Streifen in Blau. Auch der Rücken ist fast ausschließlich orange. Innerhalb weniger Tage soll sie aktuell geliefert werden, auch die Lieferzeiten waren in den letzten Jahren ein Dauerthema bei Schalke 04. Hier mehr.