Schalke 04: Paukenschlag um Karaman! Folgt jetzt der nächste Hammer?

Große Neuigkeiten für den FC Schalke 04! Königsblau hat den Vertrag mit Leistungsträger Kenan Karaman verlängert. Das machte der Pottklub am Freitag (05. Juli) offiziell. In der vergangenen Saison war der Offensiv-Akteur der wichtigste Spieler bei S04. Umso härter hätte Schalke sein Abgang getroffen. Doch nun kommt es anders.

Karaman wird also am Berger Feld bleiben und hat sich langfristig zu Königsblau bekannt. Mit seinem Verbleib könnte nun auch eine weitere Entscheidung gefallen sein. Wird der Akteur jetzt zur zentralen Figur des FC Schalke 04?

Schalke 04: Karaman-Verlängerung perfekt

Viele Wochen musste die S04-Fans bangen und hoffen, doch nun herrscht endlich Gewissheit: Karaman bleibt ein Schalker! Der Türke hat einen neuen Vertrag bis 2028 unterschrieben und wird so auch die nächsten Jahre das Wappen des Pottklubs auf der Brust tragen.

„Kenans Entscheidung für Schalke ist ein starkes Zeichen! Mit herausragenden Leistungen hat er das Interesse vieler Vereine aus dem In- und Ausland geweckt, darunter zahlreiche Erstligisten. Wir sind umso glücklicher, dass er sich für den gemeinsamen Weg auf Schalke entschieden hat“, betonte S04-Sportdirektor Marc Wilmots

Mit 23 Torbeteiligungen in 31 Pflichtspielen hat er Königsblau nahezu im Alleingang zum Klassenerhalt geschossen. S04 hofft nun, dass er auch in der kommenden Saison ähnliche Zahlen liefern kann. Selbstbewusstsein dürfte er in der vergangenen Spielzeit genug getankt haben. Und dies könnte demnächst weiter anwachsen.

Wird Karaman neuer S04-Kapitän?

Denn laut übereinstimmenden Medienberichten soll Karaman nach seiner Vertragsverlängerung auch die Kapitänsbinde bekommen. Cheftrainer Karel Geraerts hatte schon vor einigen Tagen betont, dass er einen konkreten Kandidaten für die Nachfolge von Simon Terodde im Kopf habe – mit dem neuen Arbeitspapier dürfte ihm diese Entscheidung nun leicht fallen.

Schon im Laufe des Trainingslagers, das der S04 ab Montag (09. Juli) in Mittersill bestreiten wird, könnte die Entscheidung, dass Karaman ab sofort die Binde trägt, verkündet werden. Damit würde man das Vertrauen in den 30-Jährigen noch einmal unterstreichen.