FC Schalke 04: Ärger geht wieder los – Fans sorgen im Trainingslager für Unmut

Alle Jahre wieder reist der FC Schalke 04 nach Österreich. Schon zum achten Mal bestreitet der Verein im beschaulichen Mittersill sein Trainingslager. Traditionell begleiten zahlreiche Fans die Spieler, Trainer und Betreuer in den Süden.

Was die Bindung zwischen Mannschaft und Anhang durchaus stärkt, findet man in Mittersill aber nur bedingt schön. Mit dem alljährlichen Besuch des FC Schalke 04 kehrt immer wieder ein klebriges Problem zurück. Einer Orts-Ikone platzt jetzt der Kragen.

FC Schalke 04: Fans kleben Mittersill voll

Egal, wo man sich auf der Welt befindet, sie sind schon da. An jedem noch so verrückten Ort stößt man Aufkleber und Sticker – insbesondere von Fußball-Vereinen. Was für manchen Fan eine Berufung ist, ist hier und da für Anwohner eine Qual. So auch aktuell in Mittersill.

Kaum haben die Knappen ihr Trainingslager bezogen, geht es auch schon los. Auf zahlreichen Verkehrsschildern oder anderen Oberflächen des Ortes prangen FC-Schalke-04-Sticker mit allen möglichen Größen und Motiven. Das sorgt für Frust.

Platzwart droht S04

So etwa bei Harald Schneider. Der 58-Jährige ist nicht nur Platzwart der Anlage, auf der die Knappen-Spieler trainieren – sondern laut „Bild“ auch eine Mittersiller Ikone. Schneider ist ehemaliger Fußballprofi, war sogar Nationalspieler. Er kennt sich also mit Fans aus. Die Klebe-Aktion einiger Anhänger geht ihm aber gegen den Strich.

„Wenn das mit den Aufklebern nicht sofort aufhört, ist hier Feierabend!“, droht er der Zeitung gegenüber sogar. „Dann mache ich gar nichts mehr und es ist vorbei mit dem Training. Die machen sich einen riesigen Spaß daraus, uns zu verärgern, haben sich sogar mit Handynachrichten abgesprochen.“

FC Schalke 04 appelliert

Mit dem Missmut ist Schneider unter den Anwohnern nicht allein. Problematisch ist vor allem auch, dass die Sticker nur schwer wieder zu entfernen sind. Zeit und Geld werden dafür benötigt. Auch der Tourismusverband ist bei S04 schon vorstellig geworden.

Allerdings sind dem FC Schalke 04 die Hände gebunden. Die Fanabteilung erklärte zwar, dass man die Fans sensibilisiere – aber überwachen kann man sie natürlich nicht.