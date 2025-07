Frohe Kunde für Schalke 04 – auf diese Nachricht haben alle Fans gewartet

Schalke 04 befindet sich mitten in der Vorbereitung für die anstehende Zweitliga-Saison. Der neue Coach Miron Muslic lässt seine Mannschaft bereits ordentlich schwitzen und versucht, seinem Team seine Spielphilosophie nach und nach einzuimpfen. Dies dürfte im Trainingslager im Stubaital (07. Juli – 13. Juli) intensiviert werden.

Vor der Abfahrt nach Österreich gibt es für Schalke 04 eine gute Nachricht: Stammkeeper Loris Karius ist zurück im Training. Die neue Nummer eins bei den Königsblauen arbeitet weiter an seinem Comeback.

Loris Karius bei Schalke 04 zurück im Training

Er kam gerade erst so richtig wieder in Form, avancierte zum Leistungsträger und zum Stammkeeper, da verletzte sich Karius im Auswärtsspiel bei Greuther Fürth (3:3) schwer an der Wade. Die Blessur bedeutete für ihn das Saison-Aus – zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob er noch einmal für Schalke auflaufen würde.

Doch die S04-Bosse schenkten ihm das Vertrauen, wollten sein Vertrag unbedingt verlängern und erzeilten schließlich eine Einigung. Karius trägt ab Sommer die Nummer eins und ist der neue (und alte) Stammkeeper auf Schalke.

++ Kurz nach S04-Abgang: Bitterer Rückschlag für Paul Seguin ++

Am Freitag (04. Juli) ist Karius ins Training zurückgekehrt – er hat erstmals wieder die Einheit mit seinen Torhüterkollegen absolviert. So stand er mit Justin Heekern, Luca Podlech und Johannes Siebeking auf dem Rasen.

Karius voll im Zeitplan

Schon vor einigen Wochen hieß vonseiten des S04, dass man hoffe, dass Karius im Trainingslager wieder in das Mannschaftstraining zurückkehren könne. Karius bestätigte dies noch vor ein paar Tagen. Es scheint, als würde der Karius-Plan aufgehen. Für Königsblau wäre es enorm wichtig, wenn der Stammkeeper recht schnell wieder komplett wird. Schließlich muss man zu Beginn der Saison schon auf Kapitän Kenan Karaman verzichten.

Weitere News:

Auch für Muslic wäre die vorzeitige Rückkehr seiner Nummer eins ein ganz wichtiges Zeichen – schließlich soll Karius einer seiner Führungsspieler werden und vorangehen. Bis zum ersten Spieltag gegen die Hertha (Freitag, 01. August, 20.30 Uhr) sind es noch einige Wochen – bis dahin sollte Karius im besten Fall bei 100 Prozent sein.