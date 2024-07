FC Schalke 04: Krasse Wende um Streich-Profi! Ben Manga deutlich – „Dann wären wir dumm“

Für ihn schlägt beim FC Schalke 04 die letzte Stunde. Eigentlich hatten die Verantwortlichen der Knappen überhaupt nicht mehr mit Tobias Mohr geplant. In seinen beiden Jahren auf Schalke hatte er nur ganz selten glänzen können.

Daher galt er beim FC Schalke 04 als sicherer Streich-Kandidat (alle Transfer-News aus Gelsenkirchen liest du hier), der verkauft werden sollte. Plötzlich könnte allerdings alles anders kommen. Kaderplaner Ben Manga schlägt im Trainingslager völlig überraschende Töne an.

FC Schalke 04: Mohr noch im Kader

Der Umgang mit einigen aussortierten Profis sorgt hier und da in Gelsenkirchen für Zwischenrufe. Timo Baumgartl und Dominick Drexler dürfen beispielsweise nur noch sehr eingeschränkt mit ihren Teamkollegen trainieren. Im Trainingslager sind sie überhaupt nicht dabei. Beide sollen den Verein schnellstmöglich verlassen.

Auch spannend: S04 startet ins Trainingslager – und läutet das Ende einer Ära ein

Letzteres galt auch für Mohr, nur mit dem Unterschied, dass er nicht suspendiert war und damit ganz normal am Trainingsbetrieb teilnehmen darf. Dabei präsentiert er sich engagiert. Sein Einsatz könnte dafür sorgen, dass der FC Schalke 04 seine Einstellung dem 28-Jährigen gegenüber doch wieder ändert.

Ben Manga haut auf den Tisch

Das jedenfalls lässt Ben Manga gegenüber der „Bild“ durchscheinen. „Das, was heute ist, ist heute. Was gestern war, war gestern“, sagte er auf Nachfrage der Zeitung. „Wenn sich Spieler so präsentieren, dass jeder sieht: Leck mich am Arsch, ist der gut geworden. Dann wären wir ja dumm, den Spieler abzugeben“, so Manga.

Demnach habe auf Schalke prinzipiell jeder Spieler die Chance, sich durch Leistung anzubieten. Daher werden Manga und Trainer Karel Geraerts bei den Testspielen gegen Midtjylland und Dynamo Kiew ganz genau hinschauen, wie Mohr auftritt.

Mehr zum S04 liest du hier:

Manga gibt direkt ein Beispiel: „Macht Mohr auf einmal zwei Buden, flankt überragend zu dem einen oder Mitspieler und wir gewinnen die Spiele 4:0 durch Mohr – dann sollten wir uns noch einmal hinsetzen…“

FC Schalke 04: Mohr überzeugt

Ansätze dafür hatte Mohr beispielsweise im Testspiel gegen Meppen (4:2-Sieg) gezeigt. Mit einer Vorlage für Moussa Sylla und einem eigenen Tor hatte er einen gewissen Anteil am Sieg.