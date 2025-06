FC Schalke 04: Pokalgegner steht fest! Es kommt zum Wiedersehen

Der FC Schalke 04 und der 1. FC Lokomotive Leipzig – in der ersten DFB-Pokal-Runde erwartet alle S04-Fans ein Traditionsduell mit Seltenheitswert. Erst viermal in der langen blau-weißen Vereinshistorie trat man gegen den Verein aus Leipzig an. Für den Trainer der Leipziger dürfte es ein ganz besonderes Spiel werden.

VfB Leipzig hieß der Gegner noch beim letzten Aufeinandertreffen im DFB-Pokal 1995, bevor sich dieser 2021 mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig zusammenschloss. Für den FC Schalke 04 dürfte das kaum von Belangen sein. Ein Sieg ist für Miron Muslic und sein Team in der ersten Pokalrunde Pflicht. Ausgerechnet ein ehemaliger Schalker wird genau das verhindern wollen.

FC Schalke 04: Leipzig-Coach mit blau-weißer Vergangenheit

Einmal Schalke, immer Schalke. Dieses Motto dürfte Lok-Leipzig-Coach Jochen Seitz am 16. August herzlich egal sein. Zwar absolvierte der heute 48-Jährige in der Saison 2003/2004 insgesamt 25 Spiele im königsblauen Trikot, wechselte aber bereits nach einer Spielzeit auf Schalke zum 1. FC Kaiserslautern. Nun folgt das Wiedersehen.

Allzu große Emotionen dürften dabei nicht aufkommen, obwohl auch immer wieder Profis, die nur kurze Zeit auf Schalke aktiv gespielt haben, die Anziehungskraft des Vereins betonen. Für den Ruhrgebietsverein auf der anderen Seite dürfte die Beziehung zum Leipzig-Coach keinen Einfluss auf das Spiel haben.

Sieg im Pokal ist Pflicht für Muslic

Insbesondere für Neu-Schalke-Coach Muslic dürfte das Spiel von enormer Bedeutung sein. Ein enttäuschendes Aus in der ersten Pokalrunde würde definitiv nicht für einen ruhigen Start auf Schalke sorgen. Doch eins nach dem anderen.

Zunächst liegt der Fokus beim FC Schalke 04 auf der Saisonvorbereitung. Trainingsstart ist am Samstag (21. Juni). Darüber hinaus haben Ben Manga und Frank Baumann noch reichlich mit der Kaderplanung für die kommende Saison zu tun. Welche Elf dann letztendlich gegen Lok Leipzig und Ex-Schalker Seitz auf dem Feld stehen wird, bleibt abzuwarten.