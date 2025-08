Schalke-Boss Mulder hat nur einen großen Wunsch – es geht um Miron Muslic

Was für ein Start des FC Schalke 04! Im Zweitliga-Auftakt gegen Hertha BSC, die von vielen als Aufstiegsaspirant gehandelt wird, gewann Königsblau am Freitagabend mit 2:1. Ein überzeugender Auftritt des Teams von Neu-Coach Miron Muslic.

Ein Auftritt, der sicherlich Hoffnung auf mehr macht, insbesondere bei den Fans von Königsblau. Doch vor dem Spiel hatte Schalkes Profidirektor Youri Mulder ganz andere Ziele formuliert, die erstmals nichts mit einem Aufstieg oder großen Ligaambitionen zu tun haben.

Mulder hat ein klares Ziel für Schalke

Gegenüber „Sport1“ beantwortete Mulder die Frage nach den Saisonzielen des FC Schalke: „Das Ziel ist, nicht den Trainer zu wechseln. Das würde bedeuten, dass vieles richtig läuft.“ Stabilität steht für Mulder an erster Stelle. Nach einer Reihe von Trainern, die allesamt floppten, hofft man auf Schalke nun, mit Muslic den richtigen Mann gefunden zu haben.

Mulder zeigt sich bislang überzeugt vom neuen Coach: „Miron Muslic hat von Anfang an eine klare Spielidee gehabt und der Mannschaft klare Anweisungen gegeben. Nach dem Motto: So und nicht anders. Die neue Spielidee lässt er jetzt Tag für Tag trainieren – mit voller Intensität.“ Das erste Spiel gegen Hertha gab Mulder recht und es lässt sich erahnen, wie begeistert auch er über den gelungenen Saisonstart gewesen sein dürfte.

Vielversprechender Saisonstart

Auch an die Mannschaft stellt Schalkes Boss klare Forderungen. Er wolle in erster Linie keinen „Angsthasenfußball“ sehen. Es komme auf „Gewinnertypen“ an. „Mut und Selbstvertrauen, mit Herz verteidigen, mit voller Überzeugung aufs Tor schießen“, so Mulder.

Von einem Aufstieg spricht Mulder nicht und nimmt so allen Akteuren den Druck. Der Saisonstart hat zwar einige positive Signale geliefert – insbesondere durch die Neuzugänge Timo Becker, Nikola Katic und Soufiane El-Faouzi, die sofort abgeliefert haben – doch für S04 steht ein harter Saisonauftakt bevor. Die kommenden Spiele dürften eine klarere Tendenz zeigen.