Schalke-Fans reiben sich die Augen! Ex-Star sorgt nach Abgang für Hammer

Für alle Schalke-Fans war es ein Saisonstart, wie man es sich nur erträumen konnte. Gegen den Aufstiegsaspiranten Nummer eins, Hertha BSC, gewann man durch einen starken Kampf überzeugend mit 2:1.

Ähnlich erfolgreich war das Wochenende auch für einen Ex-Schalker: Eintracht Braunschweig fuhr am Sonntag (3. August) direkt ihren ersten Saisonsieg ein – dank eines Traumtors von Ex-Schalker Mehmet Aydin.

Ex-Schalker Aydin mit Traumdebüt

Es war ein umkämpfter Saisonstart für Eintracht Braunschweig. Doch das Debütspiel von Trainer Heiner Backhaus endete erfolgreich – und das trotz 40-minütiger Unterzahl. Ex-Schalker Aydin gewann knapp zehn Minuten vor Schluss am Mittelkreis den Ball, ging einige Meter aufs Tor zu und knallte ihn dann aus mehr als 30 Metern unhaltbar in die rechte untere Ecke. So sorgte er für den 1:0 Sieg der Löwen.

Ein solches Tor hätten sich Schalke-Fans von Aydin in der Vergangenheit nur erträumen können. In 74 Spielen für die S04 Profis erzielte der 23-Jährige lediglich ein Tor. Für seine Torgefahr war Aydin im Schalke-Dress daher nie bekannt.

Aydin stammt aus der Knappenschmiede

Umso größer ist jetzt die Überraschung bei seinem Debüt für Braunschweig. Dank seines Traumtores startete der BTSV perfekt in die neue Zweitligasaison. Erst in diesem Sommer wechselte die neue Nummer acht der Braunschweiger zu den Löwen.

Seit 2014 war Aydin bei Schalke im Verein, durchlief viele Etappen in der Knappenschmiede und schaffte sogar den Sprung bis in die Bundesliga. Ein kurzer Zwischenstopp bei Trabzonspor unterbrach bereits seine Schalker-Zeit. Doch in diesem Sommer trennten sich S04 und Aydin endgültig. In Braunschweig scheint der 23-Jährige nun schnell seine neue Heimat gefunden zu haben.