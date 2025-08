Schalke-Coach Muslic packt über Katic-Blackout aus – er schlägt alarmierende Worte an

Er war der Mann des Spiels, sorgte für die Szenen des Spiels und steht auch nach Abpfiff des Eröffnungsspiels zwischen Schalke 04 und Hertha BSC im Fokus: S04-Neuzugang Nikola Katic erlebte gleich in seinem ersten Pflichtspiel für Königsblau ein Wechselbad der Gefühle.

Er selbst war es, der Schalke nach einer Ecke in der 23. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 köpfte und die Veltins-Arena so beben ließ. Der Abwehrchef zeigte eine blitzsaubere Leistung – bis zur achten Minute der Nachspielzeit. Nach einer Volleyball-Einlage flog der Schalke-Neuzugang vom Platz. Jetzt äußert sich Chefcoach Miron Muslic zu dieser kuriosen Szene.

Schalke-Coach Muslic wird deutlich

Es schien, als hätte Katic in dieser einen Szene die Sportart gewechselt. Denn der Bosnier ging in den letzten Sekunden des Spiels mit der Hans voraus in einen Luftzweikampf gegen Hertha-Kapitän Fabian Reese. Er sah anschließend berechtigterweise die gelb-rote Karte. Doch der große Diskussionspunkt: Hätte der Routinier gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen?

Wenige Minuten zuvor ist Katic bei einer Klärungsaktion heftig am Kopf getroffen worden. Der Verteidiger musste minutenlang behandelt werden, ging von den Teamärzten gestützt und sichtlich benommen vom Feld. Doch dann kehrte er wenig später – zu Überraschung aller – auf den Rasen zurück.

++ Remmert-Wahnsinn bei Schalke – Hertha: Fans haben jetzt eine klare Forderung ++

„Ich glaube, er hat nicht gewusst, was er macht“, erklärte der 42-Jährige im Interview bei „Sky“. „Der Doktor hatte ganz klar angezeigt: Du kommst nicht nochmal rein, es ist sicherlich eine Gehirnerschütterung“, so Muslic weiter. Doch Katic wollte den Sieg unbedingt über die Zeit bringen, rannte dann eigenhändig zurück auf das Feld und spitzelte den Ball anschließend in bester Volleyball-Manier weg.

Katic-Wirrwarr wirft Fragen auf

„Nikola ist ein alter Krieger“, sagte Muslic nach dem Spiel weiter und würdigte seinen Abwehrchef. Mit ein wenig Galgenhumor fügte der S04-Coach noch an: „Ich glaube, da hat er wortwörtlich seinen Kopf verloren.“ Ob Katic tatsächlich eine Gehirnerschütterung erlitten hat, ist noch unklar. Doch Fakt ist: Bei dieser Szene war der sonst so souveräne Bosnier wohl kaum wirklich bei Sinnen.

Weitere News:

Nach der Partie gab es zudem große Diskussionen ob des Regelwerks der DFL. Wer darf den Spieler zurück auf den Rasen schicken? Wer kann und darf dies verhindern? Sind es die Ärzte, die Trainer, die vierten Offiziellen, die Schiedsrichter? Im Fall Katic dürfte da einiges schiefgelaufen sein.