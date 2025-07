Schalke-Abgang findet neuen Verein! Konkurrenz schnappt sich nächsten Ex-S04-Profi

Beim FC Schalke 04 ist auf dem Transfermarkt wieder einiges los. Zuletzt konnten die Knappen Nikola Katic unter Vertrag nehmen konnten. Aber auch auf Abgangsseite ist schon einiges passiert. Unter anderem ließ man den Vertrag mit Mehmet Can Aydin auslaufen. Jetzt hat dieser einen neuen Verein gefunden.

Der Außenverteidiger bleibt in Deutschland und in der zweiten Liga! Eintracht Braunschweig schnappt sich das Eigengewächs des FC Schalke 04. Damit ist er schon der fünfte ehemalige S04-Spieler, der direkt von Gelsenkirchen zu den Löwen wechselt.

Abgangs-Welle bei Schalke

Bereits vor dem Ende der abgelaufenen Saison hatten die Knappen verkündet, dass man sich von einigen Spielern trennen werde. Dazu gehörte auch Mehmet Can Aydin, der bei den Knappen seit 2014 unter Vertrag gestanden hatte. Zwar schaffte er den Sprung von der Jugend zu den Profis über Umwege und hatte zuletzt auch ordentliche Spielzeiten vorzuweisen. Doch auf Schalke glaubte man nicht mehr uneingeschränkt an den 23-Jährigen.

+++ Seguin-Ersatz beim FC Schalke 04: Wird ER die Lösung? +++

Und so verabschiedete er sich mit anderen Spielern wie Tobias Mohr und Marcin Kaminski. Während die anderen beiden gar das Land wechseln, bleibt Aydin aber in Deutschland und unterschreibt bei Eintracht Braunschweig bis 2027. Das teilte der Schalke-Konkurrent am Mittwoch (2. Juli) mit.

Aydin kommt in Braunschweig unter

Dort bekommt er die Rückennummer 8 und startet pünktlich zum Trainingslager bei seinem neuen Team durch. „Mit Mehmet Can Aydin bekommen wir einen jungen Spieler, der bereits über Erfahrung aus U-Nationalmannschaften, der ersten und zweiten Bundesliga sowie der türkischen Süper Lig verfügt, aber trotzdem noch entwicklungsfähig ist“, kommentierte die Eintracht den Transfer.

+++ S04 verkündet Katic-Deal! Vor dieser schweren Aufgabe steht der Neuzugang jetzt ++

Auffällig: Aydin ist bereits der fünfte ehemalige Schalker bei den Löwen. So wechselten auch Lino Tempelmann und Ron-Thorben Hoffmann in diesem Sommer fest nach Braunschweig. Zudem stehen dort mit Sidi Sane und Sebastian Polter noch zwei Spieler unter Vertrag, die direkt von S04 zu Braunschweig wechselten. Und mit Sven Köhler und Lukas Frenkert gibt es sogar noch ein Duo, das einst mal auf Schalke kickte.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

„Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zur Eintracht geklappt hat und freue mich auf die gemeinsame Zeit in Braunschweig. Einige Mitspieler kenne ich noch aus meiner Zeit auf Schalke, so wird mir die Eingewöhnung hoffentlich einfach fallen“, freut sich Aydin, der die S04-Zeit jetzt hinter sich lassen will.