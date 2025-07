Sein Klub wirft ihn eiskalt raus – hat S04 bei diesem Top-Talent eine Chance?

Mit Timo Becker, Sofiane El-Faouzi und Nikola Katic hat Schalke 04 bereits drei Neuzugänge verpflichten können. Auch wenn die finanzielle Situation alles andere als einfach ist, dürfte es das für diesen Sommer noch nicht gewesen sein. Frank Baumann und Co. wollen weitere Spieler für S04 gewinnen.

Dabei dürfte S04 auf Soforthilfen und Spieler für die Zukunft blicken – ein Akteur würde beide Attribute mitbringen. Kristian Hlynsson steht noch bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, wird den niederländischen Top-Klub allerdings verlassen. Hat Königsblau bei ihm eine Chance?

S04 horcht auf: Klub schmeißt Youngster raus

Diese Nachricht sorgte m Dienstag (01. Juli) für Entsetzen in der Fußballwelt: Ajax Amsterdam soll laut übereinstimmenden Medienberichten gleich sieben Spielern über WhatsApp mitgeteilt haben, dass die den Verein verlassen können. Mit ihnen werden nicht mehr geplant, sie sollen gehen.

Neben Akteuren wie Ex-Stuttgart-Star Borna Sosa ist auch ein Spieler dabei, der für Schalke interessant werden könnte: Hlynsson. Der 21-jährige Nationalspieler Islands lieferte in der vergangenen Saison neun Torbeteiligungen in 30 Partien. Ab Winter war der Offensiv-Akteur an Sparta Rotterdam ausgeliehen, konnte sich dort zeigen.

Und doch soll er Ajax im Sommer verlassen. Neben seiner starken Technik und seinem guten Dribbling ist Hlynsson dafür bekannt, einen intensiven und laufstarken Spielstil an den Tag zu legen. Mit diesen Attributen könnte er in die Offensive von Miron Muslic passen.

Hat Königsblau den Island-Youngster auf dem Zettel?

Doch hat S04 bei Hlynsson überhaupt eine Chance? Sein Marktwert liegt laut „Transfermarkt.de“ bei knapp vier Millionen Euro, er spielte schon Europa League mit Amsterdam und ist ein großes Talent des isländischen Fußballs. Vier A-Länderspiele hat der 21-Jährige bereits vorzuweisen.

Da sein Vertrag nur noch bis 2026 läuft und Ajax ihn bewusst abgeben möchte, könnte S04 jedoch eine Chance haben – zumindest finanziell. Sollten Moussa Sylla und Taylan Bulut verkauft werden, könnte das freigewordene Budget unter anderem in einen möglichen Hlynsson-Transfer fließen. Ob S04 tatsächlich Interesse hat und ob der Ajax-Youngster in die zweite deutsche Liga wechseln würde, ist noch unklar. Fakt ist: Er würde zu S04 und Muslic passen, könnte eine der Halbpositionen in dem 3-4-2-1-System bkleiden.