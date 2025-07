S04-Neuzugang Katic packt nach Verkündung aus – ER überzeugte ihn von Schalke!

Nikola Katic ist Schalker. Nach langen Verhandlungen hat sich S04 mit dem FC Zürich auf einen Transfer verständigt. Der Bosnier ist laut übereinstimmenden Medienberichten für rund 400.000 Euro zu S04 gewechselt, weitere Bonuszahlungen können allerdings noch dazukommen.

Für Katic ist es seine erste Station in Deutschland als Fußballprofi. Dementsprechend musste sich der 28-Jährige einige Informationen über den S04 und die zweite Bundesliga einholen. Jetzt verrät der Schalker Neuzugang: Ein Ex-Schalker hat ihn von einem Wechsel in den Ruhrpott überzeugt.

S04-Eigengewächs Kolasinac leistet bei Katic Überzeugungsarbeit

Durch die Zusammenarbeit mit Miron Muslic bei Plymouth Argyle hatte Katic bereits einen direkten Ansprechpartner, der ihn von Schalke 04 überzeugen konnte. Doch der Abwehrhühne hat sich auch anderweitig erkundigt, wie er in Zuge seiner Vorstellung auf Schalke verraten hat.

So hat Katic auf geballte Bundesliga-Kompetenz zurückgegriffen: „Ich habe mit einigen Spielern gesprochen, die schonmal in Deutschland gespielt haben. Vor allem mit Edin Dzeko und Sead Kolasinac. Seo trägt den Klub im Herzen, sagte mir, dass es ein großer Klub mit einer beeindruckenden Historie ist. Ich solle die Chance nutzen, hierherzukommen, sagte er mir“, so der S04-Neuzugang.

Kolasinac mit steiler Entwicklung

Demnach hat Kolasinac also seine Aktien an der Verpflichtung von Katic. Der ehemalige Publikumsliebling hat nach seiner vergeblichen Rettungsaktion in der Rückrundensaison des Schalker Abstiegs 2021 indes einen steilen Karrieresprung hingelegt.

Denn ein halbes Jahr nach seinem Abstieg mit S04 ging es für Kolasinac zu Olympique Marseille, wo sich der Bosnier schnell als Stammspieler etablierte. Im Sommer 2023 ging es anschließend zu Atalanta Bergamo, wo er in seiner ersten Saison direkt die Europa League gewinnen konnte und in Bosnien zum Fußballer des Jahres gewählt wurde. Aktuell laboriert der Ex-Schalker jedoch an einem Kreuzbandriss.