FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Transfer-Rückschlag für S04

Schon zu Beginn der Sommerpause brodelt die Gerüchteküche rund um Ab- und Zugänge wieder gewaltig. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Denn der x-te Umbruch auf Schalke vor der Saison hat keinen sportlichen Erfolg gebracht. Nun muss im Kader erneut dringend nachgebessert werden. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um künftig wieder oben mitzuspielen. Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Umdenken im S04-Transfer-Plan?

06. Juli: Der FC Schalke 04 konnte auch das zweite Testspiel gegen Bocholdt für sich entscheiden. Die Leistung eines Spielers könnte die S04-Bosse jetzt zu einem entscheidenden Umdenken bewegen. Wieso genau, liest du hier.

ER überzeugte Katic

04. Juli: Er soll nicht nur die Defensive von Königsblau stabilisieren, sondern auch als neuer Führungsspieler vorangehen. Doch eine ganz bestimmte Person war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Katic überhaupt nach Schalke gewechselt ist. Mehr dazu hier.

Transfer-Kohle futsch?

03. Juli: Schalke 04 braucht dringend frische Kohle, um auf dem Transfermarkt aktiv bleiben zu können. Dafür sollte zuletzt Malick Thiaw sorgen. Doch daraus wird jetzt wohl doch nichts. Mehr Informationen erhältst Du hier.

Möglicher Seguin-Ersatz

01. Juli: Paul Seguins Wechsel zur Hertha reißt eine Lücke ins defensive Mittelfeld der Schalker. Warum dieser Spieler für S04 eine mögliche Alternative darstellen könnte, erfährst du hier.

Schalke verpasst Transferziel

30. Juni: Ist das bitter für S04! Königsblau hatte ein Transferziel vor Augen, doch der Spieler wurde jetzt ausgerechnet von einem Ex-Coach weggeschnappt. Mehr dazu hier.

Holt Muslic seinen Schützling?

29. Juni: Mustapha Bundu blühte unter Miron Muslic bei Plymouth Argyle richtig auf. Jetzt will der neue Coach seinen Schützling nach Gelsenkirchen holen. Warum der 28-Jährige gerade dem S04 so gut weiterhelfen könnte, erfährst du hier.

Königsblau wirft ein Auge nach Italien

28. Juni: Mit Timo Becker und Sofiane El-Faouzi hat S04 bereits zwei Neuzugänge präsentieren können, weitere sollen hinzukommen. Dabei blicken die Knappen-Bosse auch in die erste italienische Liga. Mehr dazu hier.

Geld dank Thiaw?

27. Juni: Neues von Malick Thiaw! Der ehemalige Schalker könnte seinem Ex-Verein noch immer gutes Geld einbringen. Eine Weiterverkaufsklausel macht es möglich. Und jetzt könnte es so weit sein.

FC Schalke 04 bindet Talent

26. Juni: Die Torwart-Position ist bei den Knappen immer etwas besonderes. Mit Loris Karius hat man erst einmal eine gesetzte Nummer 1. Doch ein Talent bindet man jetzt trotzdem.

Harter Transfer-Poker

25. Juni: Er gilt auf Schalke als absoluter Wunsch-Transfer in diesem Sommer. Doch die Verhandlungen gestalten sich aktuell sehr hart. Alle Infos dazu gibt es hier.

Star im Visier

24. Juni: Der FC Schalke 04 hat einem Bericht zufolge einen Star-Spieler aus der Türkei ins Visier genommen. Alle Hintergründe dazu gibt es hier.

Geht jetzt alles schnell bei Sylla?

23. Juni: Um Moussa Sylla gibt es schon seit Monaten Berichte über einen Abgang. Jetzt gibt es Aufregung um den Stürmer. Die ersten Interessenten haben Angebote an Schalke geschickt. Hier mehr dazu.

Nächster Transfer

21. Juni: Und so geht es auch am Wochenende weiter. Am heutigen Samstag hat Schalke den nächsten Transfer offiziell verkündet. Um wen es geht und wie viel Ablöse geflossen ist, kannst du hier nachlesen.

Transfer-Welle auf Schalke

20. Juni: Nicht nur ein oder zwei neue Spieler – der FC Schalke 04 verkündet gleich fünf (!) Neuzugänge auf einen Schlag! Um welche Spieler es sich handelt, erfährst du hier.

Endlich ist alles offiziell

19. Juni: Soufiane El-Faouzi wird Spieler des FC Schalke 04 – das ist seit heute offiziell. Der Spieler unterschreibt für vier Jahre bei Königsblau. Alle Infos zum Transfer bekommst du hier.

S04 zieht Eigengewächs hoch

18. Juni: Von Norbert Elgert wird er bereits als zukünftiger Bundesligatorwart bezeichnet, nun steht er auf Schalke vor seinem ersten Profivertrag. Mehr dazu hier.

Transfer-Hammer bei S04 steht bevor

17. Juni: Dieser Offensiv-Akteur gilt bei S04 schon länger als Wunschspieler. Jetzt steht man wohl kurz vor einem Deal, doch die Konkurrenz macht weiter Druck. Hier mehr dazu.

Tempelmann zögert noch

16. Juni: Der FC Schalke 04 lässt Tempelmann gehen, doch der Mittelfeldspieler zögert noch mit seiner Zukunftsentscheidung. Hier alle Infos dazu

S04-Trainer legt Transfer-Veto ein

15. Juni: Miron Muslic ist noch nicht lange im Trainer-Amt auf Schalke. Trotzdem nimmt er gezielt Einfluss auf künftige Transfer-Entscheidungen. Mehr dazu hier.

Wunschspieler von Muslic zu S04?

14. Juni: Er könnte Stabilität in die Schalker-Defensive bringen und ist zusätzlich ein absoluter Wunschspieler vom neuen Coach. Warum genau, erfährst du hier.

Abgang bahnt sich an

13. Juni: Beim FC Schalke 04 dürfte sich in Kürze ein Spieler verabschieden. Er hatte keine Zukunft mehr. Hier mehr erfahren.

Muslic will Ex-Spieler locken

12. Juni: Neu-Coach Miron Muslic hat auf Schalke großes vor. Ein Ex-Spieler aus seiner Plymouth-Zeit soll ihn zu S04 folgen. Mehr dazu hier.

S04 macht Transfer-Hammer offiziell

11. Juni: Für Fans des FC Schalke 04 gibt es richtig Grund zum Jubeln. Alles Infos zur neuesten Klub-Verkündung erhälst Du hier.