FC Schalke 04 schnappt sich Drittliga-Talent – zu den Profis darf er aber nicht

Über den Klassenerhalt beim FC Schalke 04 konnte sich am Ende der Saison wirklich niemand freuen. Dabei gelang es neben den Profis auch der U23, die Klasse zu halten und weiterhin in der Regionalliga West zu spielen. Damit die Königsblauen in der kommenden Spielzeit hier eine bessere Figur hinlegen können, wechselt jetzt ein echtes Top-Talent zum S04.

So dürfen sich Fans des FC Schalke 04 ab der kommenden Saison auf Max Lamby freuen. Der Verteidiger wechselt ablösefrei von der SpVgg Unterhaching nach Gelsenkirchen – ein echter Transfer-Coup für die U23 von Trainer Jakob Fimpel, der sich nach dem Wechsel sehr begeistert zeigte.

FC Schalke 04: Fimpel lobt neues Abwehr-Talent

„Max passt hervorragend zu unserer Spielweise. Er ist ein sehr lauffreudiger Abwehrspieler, der viele Wege nach vorne macht, zugleich aber auch defensiv seine Seite zuverlässig absichert“, lobt Fimpel den 22-Jährigen in der offiziellen Vereinsmitteilung des S04. Lamby erhält zunächst „nur“ einen Vertrag für die U23. Dennoch nimmt sein Coach beim neuen Spieler eine ähnliche Euphorie für die Herausforderung auf Schalke wahr.

„Er strahlt eine enorme Energie aus – das hat er auch in unseren Gesprächen gezeigt. Max ist heiß auf Schalke“, verspricht Fimpel den Fans. Dabei könnte Lamby mit seiner Erfahrung aus der dritten Liga der Schalker-Reserve enorm weiterhelfen und Stabilität ins Team bringen, das sich in diesem Sommer komplett neu aufstellt.

Bereits fünf neue U23-Spieler

Vor dem Beginn der Trainings-Vorbereitung erhielt die U23 fünffachen frischen Wind im Kader. Nun ist es an Fimpel aus den vielen neuen Gesichtern eine Einheit zu formen, die in der Regionalliga West konkurrenzfähig mitspielt. Dabei ist dem S04-Coach neben dem sportlichen Erfolg auch die Entwicklung der jungen Spieler wichtig.

So möchte er auch Lamby „bei seinem nächsten Ausbildungsschritt bestmöglich unterstützen“. Und auch wenn der Vertrag des jungen Verteidigers zunächst nur für die U23 gilt, könnte sich hier durchaus ein langfristiges, potenzielles Talent für die Profi-Mannschaft des FC Schalke 04 entwickeln.