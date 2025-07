Klare Ansage an die S04-Profis! Muslic findet deutliche Worte

Der zweite Test unter Miron Muslic ist gespielt! Schalke 04 trat am Samstag (05. Juli) im Testspiel gegen den 1. FC Bocholt an. Es ist zweimal 60 Minuten gespielt worden. Königsblau gewann mit reichlich Mühe 3:2. Letztlich sorgte ein Elfmeter für den S04-Sieg.

Muslic konnte in dem Spiel gegen den Regionalligisten weitere Erkenntnisse sammeln, er hat jeden fitten Akteur spielen lassen. Nach der Partie richtete sich der S04-Coach an die Mannschaft. Seine Worte waren sehr deutlich.

Muslic wird nach S04-Test in Bocholt deutlich

Sieg ist Sieg, könnte man meinen. Doch in Vorbereitungsspielen ist das Ergebnis für Trainer in den allermeisten Fällen nur zweitrangig. Das betonte auch Muslic einmal mehr. Für ihn seien Fortschritte in der Taktik, in der Spielidee, in der Kondition viel wichtiger. Die hat der Knappen-Coach gegen Bocholt gesehen und doch wartet auf Königsblau noch viel Arbeit.

„Das war ein richtiger Härtetest für uns. Wir haben in der Trainingswoche keine Rücksicht auf das Spiel genommen, sondern richtig hart gearbeitet. Es war unser Peak, was die Belastung betrifft, aber auch, was die Ermüdung betrifft“, so der Trainer nach dem Spiel gegenüber der WAZ.

„Wir haben in einigen Dingen Aufholbedarf“, so Muslic deutlich. Vor allem im athletischen Bereich müsse Schalke noch einige Gänge hochfahren. Doch Muslic merkte auch an: „Das ist nach zwei Wochen Vorbereitung auch normal.“

Feinschliff im Trainingslager?

Richtig spannend dürfte es nun in den kommenden Tagen werden. Denn am Montag (7. Juli) reist S04 zum Trainingslager ins Stubaital. Dort soll weiter hart gearbeitet werden. Die Sommer-Trainingslager sind bekanntlich der wichtigste Teil der Vorbereitung – vor allem unter einem neuen Trainer, der einen ganz speziellen Fußball spielen lassen möchte.

Neben den Testspielen gegen Athen (9. Juli), Wehen Wiesbaden und St. Gallen (jeweils am 12. Juli) dürften auch taktische Fortschritte und der Teamgeist im Vordergrund stehen. Nach dem Trainingslager dürfte man dann schon einen genaueren Eindruck haben, wo die jeweiligen Spieler unter Muslic stehen.

