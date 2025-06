FC Schalke 04: Harter Transfer-Poker – kann sich S04 durchsetzen?

Bei diesem Transfer fiebern die Fans des FC Schalke 04 buchstäblich mit. Nikola Katic soll der dritte Sommerzugang der Knappen werden. Daraus machte der Verein jüngst kein Geheimnis mehr.

Doch die Verhandlungen ziehen sich – weil Katic‘ Verein noch den harten Hund gibt. Der FC Schalke 04 und der FC Zürich feilschen derzeit um die Ablösesumme. Kann diese entscheidend drücken?

FC Schalke 04 will Katic

Laufende Verhandlungen werden im modernen Fußball kaum noch kommentiert. Sätze wie „Über interne Gespräche äußern wir uns generell nicht“ oder „Zu Spielern von anderen Vereinen sage ich grundsätzlich nicht“ fallen dann gerne. Doch im Fall von Katic verstecken die Verantwortlichen ihr Interesse dieser Tage nicht.

+++ S04 kann aufatmen! Loris Karius verrät es +++

Der Innenverteidiger arbeitete mit Neu-Trainer Miron Muslic im vergangenen halben Jahr bei Plymouth Argyle zusammen. Muslic würde ihn gerne zum FC Schalke 04 holen und zum Abwehrboss machen. „Nikolas ist ein Leader, er könnte ganz gut zu uns passen“, lobte der Trainer daher bei seiner eigenen S04-Vorstellung. Und auch Sport-Vorstand Frank Baumann bestätigte: „Dass Nikola ein Spieler ist, mit dem wir uns beschäftigen, ist kein Geheimnis.“

Ablöse-Poker

Entsprechend steht man derzeit in Verhandlungen mit dem FC Zürich, Katic‘ Stammverein. Wie die „WAZ“ berichtet, verlangen die Schweizer rund 600.000 Euro für den Spieler. Das Angebot aus Gelsenkirchen soll dagegen bei 400.000 Euro liegen – ein wenig Spielraum existiert also noch.

+++ Hiobsbotschaft für Schalke! Karaman-Befürchtung bestätigt sich +++

Schalke wolle um die Ablöse noch feilschen – auch vor dem Hintergrund, dass Katic in Zürich ohnehin keine sportliche Zukunft hat. Trotzdem scheint auch klar: Man will die Verhandlungen am liebsten zeitnah beenden und sich nicht ewig hinhalten lassen – klar, denn in knapp fünf Wochen startet die 2. Liga schon wieder.

Noch mehr News für dich:

Wie es um die Verhandlungen zwischen Schalke und dem Spieler selbst steht und wie viel Geld der FC Schalke 04 aktuell zur Verfügung hat, liest du im gesamten Artikel der „WAZ“ >>>