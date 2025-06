Schalke 04 lässt Tempelmann ziehen: Doch kommt alles jetzt ganz anders?

In diesem Sommer wird das Kapitel FC Schalke 04 für Lino Tempelmann ein Ende finden. Der Mittelfeldspieler war in der vergangenen Rückrunde an Eintracht Braunschweig verliehen und konnte dort nochmal richtig aufblühen.

Gut für Schalke 04: Mit Tempelmanns Abgang wird ein bisschen Geld in die Kassen fließen, das für Transfers wichtig werden könnte. Eigentlich war bisher jeder davon ausgegangen, dass er zu den Braunschweigern wechseln wird. Allerdings zögert Tempelmann noch.

Schalke 04: Tempelmann-Abgang steht bevor

Beim FC Schalke 04 hatte er keine Chancen auf Einsätze, weshalb er an Eintracht Braunschweig verliehen wurde – und das mit großem Erfolg. Mit sieben Toren und zwei Vorlagen hatte Lino Tempelmann einen enormen Anteil daran, dass die Niedersachsen doch noch in der 2. Bundesliga geblieben sind.

Lange Zeit sah es nämlich so aus, als würden die Braunschweiger definitiv in die 3. Liga absteigen. Mit Tempelmanns Toren und starken Leistungen konnte dieses Horror-Szenario verhindert werden. Bei der Eintracht ist man deshalb sehr glücklich und würde ihn auch gerne behalten.

Bisher sah alles auch vielversprechend aus. Schalke lässt ihn ziehen, er darf also den Verein verlassen. Nach Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ sind sich S04 und die Niedersachsen über einen Wechsel so gut wie einig. Allerdings fehlt noch die Zusage von Tempelmann.

Tempelmann zögert noch

Der Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 soll noch über einen Wechsel nach Braunschweig zögern. Hat er etwa noch andere, vielleicht auch attraktivere Angebote vorliegen? Für die Eintracht wäre es bitter, für S04 könnte womöglich bei größeren Klubs noch ein bisschen mehr Geld rausspringen.

Ein Grund für das Zögern könnte aber auch daran liegen, dass die Braunschweiger ihren neuen Trainer noch nicht vorgestellt haben. Womöglich will Tempelmann mit einer Unterschrift warten und vorher mit seinem künftigen Coach sprechen. Hier sieht alles danach aus, als würde Heiner Backhaus bald an der Seitenlinie stehen. Aktuell ist er noch bei Alemannia Aachen unter Vertrag.

Sollte er der neue Eintracht-Coach werden, könnte es dann auch mit einem Tempelmann-Transfer schnell gehen. Dann haben alle Parteien auch Gewissheit.