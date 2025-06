Schalke 04 macht Muslic-Verkündung! Fans hören genau hin

Die vergangene Saison ist gefühlt nur einige Tage her und schon steht die neue Spielzeit vor der Tür! Beim FC Schalke 04 arbeiten die Verantwortlichen im Hintergrund am neuen Kader der Königsblauen, der dann für bessere Ergebnisse sorgen soll, als es in den letzten Jahren der Fall war.

Eine Personalie wurde davor schön geklärt: Miron Muslic ist der neue Trainer des FC Schalke 04. Jetzt hat der Revierklub auch verraten, wann die Profis mit ihrem neuen Coach das erste Mal wieder auf dem Trainingsplatz erwartet werden. Für die Fans wird das ein ganz besonderer Tag sein.

FC Schalke 04: Neuer Trainer, neues Glück

Die Premiere von Miron Muslic steht nämlich bevor. Wie der FC Schalke 04 verkündet hat, startet der neue Cheftrainer am 21. Juni, um 10.45 Uhr auf dem Trainingsplatz die Vorbereitung auf die neue Saison 2025/26. Der Verein lädt alle S04-Fans zur Auftakteinheit ein. Noch am 20. Juni, also am Freitag, wird Muslic von S04 offiziell auf einer Pressekonferenz vorgestellt.

Es wird also das erste Mal sein, wenn Kenan Karaman, Rückkehrer Timo Becker und die anderen S04-Profis trainieren werden und es die Möglichkeit danach geben wird, erste Autogrammkarten zu ergattern. Für die Anhänger ist auch alles vorbereitet: Getränke und Speisen können dort erworben werden.

Da am selben Tag auch der Knappenkids-Cup steigen wird, wird auch Maskottchen Erwin für Fotos und Autogramme vorbeischauen. Um an diesem Tag eine gute An- und Abreise sicherzustellen, bittet der Revierklub neben dem Parkplatz 3 (P3) auch die Parkhäuser und den Parkplatz 1 (P1) zu nutzen.

Termine für Sommervorbereitung

Noch vor dem Trainingsstart werden die Profis des FC Schalke 04 die sportmedizinischen Untersuchungen und die Leistungsdiagnostik absolvieren. Diese sind allerdings nicht öffentlich. Danach wird sich Trainer Muslic das erste Mal einen Eindruck von seinem neuen Team machen. Ob neben Becker auch schon einige Neuzugänge dabei sein werden? Bislang hat S04 noch keine weiteren Transfers verkündet.

Weitere Termine stehen auch schon fest. Wir haben sie für dich zusammengefasst:

Samstag, 28. Juni: 16 Uhr: Testspiel | „Best of Grafschaft“ – Schalke 04 (Sportpark Blanke am Heideweg, Nordhorn)

16 Uhr: Testspiel | „Best of Grafschaft“ – Schalke 04 (Sportpark Blanke am Heideweg, Nordhorn) Samstag, 5. Juli: 17 Uhr: Testspiel | 1. FC Bocholt – Schalke 04 (Stadion am Hünting, Bocholt)

17 Uhr: Testspiel | 1. FC Bocholt – Schalke 04 (Stadion am Hünting, Bocholt) Montag, 7. Juli – Montag, 14. Juli: Trainingslager im Stubaital (Österreich)

Trainingslager im Stubaital (Österreich) Sonntag, 20. Juli: 14 Uhr: Testspiel | Rot Weiss Ahlen – Schalke 04 (Wersestadion, Ahlen)

14 Uhr: Testspiel | Rot Weiss Ahlen – Schalke 04 (Wersestadion, Ahlen) Samstag, 26. Juli: 11 Uhr | Schalke-Tach (Vereinsgelände), 17 Uhr: Testspiel | Schalke 04 – FC Sevilla (VELTINS-Arena)

Vermutlich werden noch einige weitere Testspiele bekanntgegeben. Vor allem im Trainingslager in Österreich wird das Muslic-Team einige Partien bestreiten, damit sich zeigen soll, ob weitere Neuzugänge erforderlich sind.