Transfer-Knall bei Fortuna Düsseldorf perfekt! Klub bestätigt es selbst

Im Fußball gab es schon die verrücktesten Gründe, wieso Transfers noch in letzter Sekunde geplatzt sind. Bei Fortuna Düsseldorf ist es jetzt ebenfalls passiert.

Nachdem Gerüchte über eine mögliche Verpflichtung von Shon Weissman durchgesickert waren, platzte den Fans von Fortuna Düsseldorf der Kragen. Der Grund: Der Israeli sorgte mit fragwürdigen Aussagen über den Krieg im Gaza-Streifen für Empörung. Dementsprechend kam der Deal nun auch nicht zustande.

Fortuna Düsseldorf: Transfer geplatzt!

Es hatte nicht lange gedauert, da machte das Gerücht in den sozialen Medien schnell die Runde. Fortuna Düsseldorf soll kurz vor der Verpflichtung von Shon Weissman stehen. Der Stürmer steht beim FC Granada unter Vertrag und hat dort keine Zukunft mehr. Dabei zeigte er in der Vergangenheit bei Real Valladolid, was er drauf hat.

In Granada wollte man ihn aber nicht mehr – genauso wie in Düsseldorf. Dabei hatte man schon eine Einigung erzielt, berichten mehrere Medien. Die Fortuna-Fans bekamen davon mit und protestierten gegen einen Transfer. Aber warum eigentlich?

Der 29-Jährige hatte vor zwei Jahren nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel Social-Media-Posts abgesetzt, die weit über eine sachliche Kritik hinausgingen. „Es gibt keine Unschuldigen, sie müssen nicht vor dem Beschuss gewarnt werden, sondern löschen Sie Gaza einfach aus“, soll eine dieser Äußerungen gewesen sein, zitiert etwa die „Bild“.

Fanproteste erfolgreich

Die Fans von Fortuna Düsseldorf haben sogar eine Petition gestartet, die gegen einen Transfer des israelischen Nationalspielers war. Daraufhin haben die Verantwortlichen reagiert und von einer Verpflichtung des Angreifers abgesehen. Der Fanprotest war also erfolgreich.

„Wir haben uns intensiv mit Shon Weissman beschäftigt, uns aber final entschieden, von einer Verpflichtung abzusehen“, heißt es in einer Mitteilung der Düsseldorfer Bosse in den sozialen Netzwerken. Beim Großteil der Fans wird die Entscheidung gefeiert.

Somit steht Weissman vor einer ungewissen Zukunft. Auch in Granada wollen ihn die Fans aufgrund seiner getätigten Aussagen nicht mehr im Team haben, weshalb er schon in der vergangenen Saison verliehen worden war.