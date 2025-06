FC Schalke 04: Muslic greift direkt durch! S04-Trainer mit Transfer-Veto

Beim FC Schalke 04 kehrt auch in der Sommerpause bislang keine Ruhe ein. Stattdessen lesen die S04-Fans von Streitigkeiten und Machtspielchen im Aufsichtsrat. Dabei sollte doch die Kaderplanung für kommende Saison im Vordergrund stehen.

Gerade die hat beim FC Schalke 04 in jüngster Vergangenheit immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen geführt – sehr zum Leidwesen der sportlichen Leistung des Kaders. Mit Miron Muslic als Trainer und Sportvorstand Frank Baumann soll sich das nun ändern.

FC Schalke 04: Abstimmung in der Kaderplanung

Im Sommer 2024 herrschte beim FC Schalke 04 Chaos in der sportlichen Führung. Ben Manga, Karel Geraerts und Marc Wilmots arbeiteten offenbar ohne Abstimmung. Jetzt also der Neuanfang mit neuen Protagonisten. Frank Baumann und Trainer Miron Muslic bilden ein frisch eingespieltes Team. Gemeinsam wollen sie den dringend nötigen Kaderumbau vorantreiben.

Muslic setzte sich bereits für Nikola Katic ein, den er von Plymouth Argyle kennt. Schalke plant laut „Bild“-Informationen mit Katic als Abwehr-Leader in einer Dreierkette. Sollten Paul Seguin und Lino Tempelmann bald wechseln, könnte Katic schon zum Trainingsstart am 21. Juni dazustoßen. Auch ein Mittelfeldtransfer ist wahrscheinlich.

Muslic legt Veto gegen Vitalie Becker ein

Muslic zeigt Selbstbewusstsein und stellt Baumann vor Herausforderungen. Ein beinahe abgeschlossener Transfer von Vitalie Becker scheiterte laut „Bild“ an seinem Veto. Der Linksverteidiger wird nicht an den SV Ried ausgeliehen. Muslic argumentierte, Becker sei gut genug, um dem FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga zu helfen.

Baumann hatte bei seinem Amtsantritt betont: „Der Trainer ist die wichtigste, aber nicht die mächtigste Person im Verein.“ Doch Muslics Entscheidungen zeigen, wie groß sein Einfluss schon ist. Der FC Schalke 04 scheint unter der aktuellen Führung sportlich besser aufgestellt zu sein als zuletzt.

