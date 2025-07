Schalke-Profi lässt Fans staunen – überdenken die S04-Bosse nun ihren Plan?

Vom Ergebnis her war es ein alles andere als überzeugender Sieg. Mit 3:2 besiegte der FC Schalke 04 im Testspiel den Regionalligisten aus Bocholt. Doch nur auf die Ergebnisse kommt es in Testspielen ohnehin nicht an.

Rund 120 Minuten hatte S04-Trainer Miron Muslic, um die Spieler seines Kaders auf ihre Fähigkeiten zu testen. Dabei tat sich vor allem ein Spieler auf, den die Bosse eigentlich als Abgangskandidat beim FC Schalke 04 sehen. Manch einer fordert schon ein Umdenken.

Noode ein Kandidat für Schalke?

Steve Noode steht seit vergangenem Jahr bei den Knappen unter Vertrag. Ein Pflichtspiel für die Profis hat er aber noch nicht absolviert. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass er im letzten halben Jahr an den SCR Altach ausgeliehen war. Zwar kehrte er diesen Sommer erstmal wieder nach Gelsenkirchen zurück, doch eigentlich wollten die Bosse den 20-Jährigen gerne erneut verleihen, damit er sich weiter entwickeln kann.

Doch ist das überhaupt nötig? Beim Testspiel gegen Bocholt staunten die Fans in den ersten 60 Minuten ob der Leistungen Noodes nicht schlecht. Der Kameruner war einer der besten Schalke-Spieler, konnte in der Defensive aber auch mit Pässen nach vorne überzeugen.

Und schon stellt sich die Frage: Ist Noode unter Muslic vielleicht ein Kandidat für die geplante Dreierkette? Muss man ihn vielleicht gar nicht verleihen, sondern kann ihn auch in der zweiten Liga entwickeln?

Fans sind sich einig

Noodes gute Leistung ist natürlich auch den Fans nicht verborgen geblieben. Und so sammelten sich auf „X“ gleich einige Kommentare, die ihn in der kommenden Saison im königsblauen Trikot und nicht bei einem Leihverein sehen wollen.

„Hab genug gesehen. Gibt mir Noode und ich bin glücklich.“

„Noode super Spiel. Becker, Katic und Noode für die erste Elf ist super.“

„Wenn ich einen Wunsch für die kommende Saison hätte, dann das viele Talente eine Rolle spielen werden: Ayhan, Khadr, Noode, Sanchez, Remmert …“

„Noode hat mir in den ersten 60 Minuten sehr gut gefallen. Defensiv echt solide und mit ein paar richtig schönen Pässen. Darf gerne so weitermachen.“

„Noode gefällt mir wirklich gut bisher. Würde ich definitiv eine Chance geben!“

Ob die Bosse auf Schalke das nach den bisherigen Auftritten von Noode vielleicht auch so sehen?