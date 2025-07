Verantwortliche von Borussia Dortmund lassen die Fans ratlos zurück – „Lachhaft ohne Ende“

Die Reise von Borussia Dortmund bei der Klub-WM ist vorbei. Im Viertelfinale ist Endstation, wieder einmal erweist sich Real Madrid als eine zu große Nummer für Schwarz-Gelb. Zu spät wachte die Mannschaft auf und nahm am Spiel teil.

Ein Problem, das sich durch das ganze Turnier zog. Die Auftritte von Borussia Dortmund gegen auf dem Papier teils unterlegenen Gegner warfen Fragen auf. Doch die Bosse des BVB lächeln alles weg – und treiben die Fans damit in den Wahnsinn.

Borussia Dortmund: Bosse mit überschwänglichem Lob

Wie gut ist der BVB-Kader wirklich? Diese Frage wird unter Fans schon während der gesamten Klub-WM diskutiert. Fakt ist: Bis auf Jobe Bellingham hat sich an der Mannschaft nichts verändert. Es sind dieselben Spieler, die eine katastrophale Hinrunde in der Bundesliga spielten – sich unter Niko Kovac dann aber noch mit Ach und Krach auf Platz vier retteten und auch in der Champions League bis ins Viertelfinale kamen.

Ein Umstand, der Geschäftsführer Lars Ricken Folgendes sagen lässt: „Wir sind unter den Top 8 im europäischen Ranking, standen im Viertelfinale der Champions League und sind nun unter den besten acht der Welt. Das kann sich sehen lassen.“

Und auch der Coach von Borussia Dortmund, Niko Kovac, pflichtet bei: „Unterm Strich können wir erhobenen Hauptes abreisen. Wir haben den BVB, aber auch Deutschland würdig vertreten.“

Fans sind nicht einverstanden

Aussagen, die bei den Fans auf Unverständnis stoßen. Denn ja: Dortmund ist auch bei der Klub-WM weit gekommen – aber viele Auftritte waren mehr als dürftig. Und das gegen Mannschaften, die man eigentlich locker schlagen müsste, wenn man denn zu den besten acht der Welt gehört. Ein Problem im Übrigen, dass auch in der Bundesliga stets diskutiert wurde.

Entsprechend überrascht und verärgert fallen zahlreiche Kommentare von BVB-Fans aus. „Genau so eine Einstellung macht mich richtig sauer. Bis zu Madrid waren alle Gegner maximal Bundesliga Mittelklasse und wir haben nicht mal da ein vernünftiges Spiel hinbekommen“, kritisiert ein Dortmund Anhänger deutlich.

Ein zentraler Vorwurf der Fans von Borussia Dortmund an die Bosse: Schönrederei. „Spielerisch absolut schwach. Wahnsinn, wie die Verantwortlichen nicht wach werden!“, meint einer. „Lachhaft ohne Ende. Wir haben gegen kleinere Mannschaften mit Ach und Krach gewonnen“, schreibt ein anderer. Und noch ein Fan macht es ganz deutlich: „Dieser Loosermentalität ist einfach zum Kotzen.“ Die Ansichten und Fans und Verantwortlichen – sie gehen nach der Klub-WM deutlich auseinander.