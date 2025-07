Borussia Dortmund im Live-Ticker: Brüder-Duell geplatzt – Bellingham muss zuschauen

Nach einer durchwachsenen Gruppenphase hat sich der BVB auch im Achtelfinale gegen Monterrey enorm schwergetan. Am Ende setzte sich die Mannschaft von Niko Kovac mit 2:1 durch, doch überzeugend war der Auftritt abermals nicht. Nun steht das Viertelfinale Real Madrid – Borussia Dortmund an. Dort bedarf einer XXL-Leistungssteigerung.

Zwar haben sich Xabi Alonso und seine neuen Schützlinge noch nicht zu einhundert Prozent gefunden, doch das Star-Ensemble gehört zweifelsohne zu den großen Favoriten auf den Klub-WM-Sieg. Im Viertelfinale setzten sich Jude Bellingham und Co. mit 1:0 durch. Gelingt im Spiel Real Madrid – Borussia Dortmund der nächste Erfolg für die Königlichen?

Real Madrid – Borussia Dortmund im Live-Ticker:

Gelingt dem BVB die Überraschung? Setzt sich mit Real der Favorit durch? Wer zieht in das Halbfinale der Klub-WM ein? Alle Informationen rund um diese Partie bekommst Du hier LIVE. Ob Aufreger, Tore, Highlight oder strittige Szenen – in unserem Live-Ticker verpasst Du nichts!

Borussia Dortmund – Real Madrid -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.00 Uhr: Anstoß ist in knapp zwei Stunden. Gespielt wird im MetLife-Stadium in New Jersey – hier spielte der BVB schon an Spieltag eins gegen Fluminense (0:0). Ob es heute erfolgreicher für Schwarz-gelb wird?

18.05 Uhr: Vor den beiden Achtelfinals war klar, dass es zu einem Brüder-Duell kommen würde, sofern Real und der BVB weiterkommen würde. Die Mannschaften haben ihren Teil dazu beigetragen. Doch Jobe Bellingham, der jüngere der beiden Brüder, holte sich im Spiel gegen Monterrey seine zweite gelbe Karte des Turniers ab und fehlt damit heute – ganz bitter für den 19-Jährigen!

Weitere News:

Samstag, 05. Juli, 17.15 Uhr: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Klub-WM-Viertelfinale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Es wird der erste Härtetest bei der Klub-WM – dieser könnte kaum schwerer sein. Es geht gegen Xabi Alonsos Star-Ensemble um Jude Bellingham und Vinicius Junior.