Entscheidung vor Borussia Dortmund – Real Madrid offiziell! FIFA verkündet es

Borussia Dortmund – Real Madrid – ein Duell, das in den letzten Jahren (und Jahrzehnten) für europäischen Spitzenfußball steht. Beide Teams treffen regelmäßig in der Champions League aufeinander. Seit den Klopp-Jahren beim BVB allerdings oft mit dem besseren Ende für die Königlichen. Ob sich das jetzt bei der Klub-WM (5. Juni, 22 Uhr) ändern wird?

Sicher wird Borussia Dortmund – Real Madrid die härteste Begegnung für die Schwarzgelben bislang bei dieser Klub-WM. Jetzt fällt die FIFA für das Viertelfinale eine wichtige Entscheidung: Der brasilianische Schiedsrichter Ramon Abatti wird die Begegnung leiten. Die Königlichen dürfte das schon nervös werden lassen.

Borussia Dortmund – Real Madrid: Abatti pfeift

Bereits in der Gruppenphase zog der Brasilianer den Unmut der Madrilenen auf sich. Gegen den CF Pachuca stellte der Unparteiische bereits in Minute sieben Raul Asencio mit glatt Rot vom Platz – allerdings völlig zurecht. Ein langer Ball hebelte die Defensiv-Reihe der Königlichen aus und Asencio konnte die klare Torchance nur durch das Umreißen seines Gegenspielers verhindern.

Keine positive Erinnerung für Real an einen Schiedsrichter, der bereits einiges an Erfahrung vorweisen kann. So pfiff Abatti 2024 das Finale der Olympischen Spiele in Paris zwischen Spanien und Frankreich und darf sich bereits seit 2021 FIFA-Schiedsrichter nennen. Jahrelange Erfahrung, die bei Borussia Dortmund – Real Madrid von enormer Bedeutung sein dürfte.

Real Madrids Umgang mit Schiedsrichtern

Die Königlichen fielen zum Ende der vergangenen Saison immer wieder durch unrühmliches Verhalten gegenüber Schiedsrichtern auf. Gerade in einem erwartbar umkämpften Spiel gegen die Borussia könnte der Unparteiische also eine zentrale Rolle einnehmen.

Natürlich sollte im Idealfall Abatti nicht im Zentrum beim Spiel Borussia Dortmund – Real Madrid stehen. Falls doch, fällt immerhin ein Schiedsrichter mit jahrelanger FIFA-Erfahrung die kritischen Entscheidungen. Unterstützt wird er dabei von den Linienrichtern Danilo Manis und Rafael Alves. Als vierter Offizieller fungiert Cristian Garay.