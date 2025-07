Kovac spricht Klartext: ER ist für Borussia Dortmund „nicht zu ersetzen“

Nach einer komplizierten Klub-WM-Gruppenphase trifft Borussia Dortmund am Mittwoch (3.00 Uhr) im Achtelfinale auf den mexikanischen Klub Monterrey. Die bisherige Klub-WM hat aber gezeigt, dass es keine Favoriten gibt. Überraschungen haben das Turnier bislang geprägt – der BVB muss aufpassen.

Auf wen sie aber auch in diesem Spiel zählen können, ist Serhou Guirassy. In der Pressekonferenz vor dem Spiel machte Kovac eine klare Ansage: „Er ist nicht zu ersetzen.“ Was zunächst positiv klingt, könnte sich als Problem für Borussia Dortmund herausstellen.

Borussia Dortmund: Kovac schwärmt von Guirassy

„Er ist sehr bescheiden, er ist sehr religiös, und er ist ein Mensch, der alle respektiert. Es ist etwas, was ich sehr mag. Er sieht sich selbst nicht als Superstar“, schwärmt Kovac zunächst über die Person Guirassy.

Aber vor allem fußballerisch zählt der Coach auf seinen Mittelstürmer: „In der letzten Saison mit uns hat er viele Tore geschossen. Er war ein Hauptdarsteller in der Champions League. Wenn er spielen kann, wird er spielen. Er ist nicht zu ersetzen und er ist auch bereit, 90 Minuten zu spielen.“

Hat der BVB ein Guirassy-Problem?

Was erst einmal positiv wirkt, stellt jedoch auch ein Problem dar. Klar ist: Bei Borussia Dortmund freut man sich über den Impact, den Guirassy beim BVB hatte. Das war alles andere als selbstverständlich. Borussia Dortmund ist die größte Station seiner bisherigen Karriere. Dass er direkt zum Schlüsselspieler wird, hatte man gehofft, aber nicht jeder hatte es von Anfang an erwartet.

Aber was passiert, wenn Guirassy mal nicht fit ist oder sich in einem Formtief befindet? Borussia Dortmund hat keinen wirklichen Ersatz für ihn – wie Kovac es auch selbst sagt. Maximilian Beier ist kein Mittelstürmer. Er kann dort ausweichen, aber dann muss der BVB seinen gesamten Spielstil anpassen. Borussia Dortmund muss dringend in diesem Transferfenster einen Eins-zu-Eins-Ersatz finden, der Guirassy auch mal durchschnaufen lassen kann.