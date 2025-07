Herber Rückschlag bei Borussia Dortmund – Bosse stehen vor einer schwierigen Entscheidung

Wie soll es nur mit Julien Duranville weitergehen? Wieder hat sich das Talent von Borussia Dortmund verletzt. Wieder fällt der Flügelflitzer für mehrere Monate aus – dieses Mal hat ihn eine Schultereckgelenksprengung erwischt.

Es ist das nächste Kapitel einer nicht enden wollenden Verletzungsmisere. Und immer drängt sich die Frage auf: Julien Duranville und Borussia Dortmund – kann das überhaupt noch was werden?

Borussia Dortmund: Duranville fällt wieder aus

Ein Blick in die Krankenakte Duranvilles weckt in Dortmund Erinnerungen an Zeiten eines Marco Reus, den immer wieder Rückschläge ereilten. Seit Duranville im Winter 2022 ins Ruhrgebiet wechselte, verpasste er schon über 90 Spiele beim BVB und der Nationalmannschaft. Schon während der Verpflichtung setzte ihn ein Muskelteilabriss außer Gefecht – trotzdem ging Dortmund das Risiko einer Verpflichtung ein.

Es folgten zahlreiche weitere Muskelverletzungen in den kommenden Jahren, jetzt also eine schwere Verletzung an der Schulter. Der 19-Jährige darf bei Borussia Dortmund offenbar nicht in Tritt kommen. Die Bosse müssen in den kommenden Monaten eine schwierige Entscheidung treffen. Traut man Duranville den Durchbruch im schwarz-gelben Trikot noch zu?

Was ist der beste Weg?

Bei einem Dan-Axel Zagadou beispielsweise ließ man 2022 den Vertrag auslaufen, weil der Innenverteidiger immer wieder verletzt gefehlt hatte. Am Ende fehlte der Glaube daran, dass es besser werden würde.

Mutmaßlich hat Duranville in Dortmund noch einen Vertrag bis 2027 (offizielle Angaben dazu gibt es nicht). Der Weg zurück aufs Feld dürfte dieses Mal schwieriger denn je sein. Kann er den hohen Anforderungen bei Borussia Dortmund überhaupt nochmal gerecht werden? Denn wenn er wieder fit ist, wird Duranville kaum direkt Stammspieler sein, wird sich erstmal wieder nur als Joker einreihen.

Denkbar, dass man in Dortmund zur Entscheidung kommt, dass es dann eine Leihe richten muss, damit Duranville endlich Spielpraxis bekommt und seinen Körper an regelmäßige Wettbewerbsbedingungen gewöhnen kann. Nur dürfte er über die vielen Verletzungen hinwegkommen. Und das ist beim BVB nach einer weiteren langen Pause nicht mehr zwingend gegeben.