BVB-Rückkehr geplatzt! Jetzt ist es endgültig vorbei

Als Teenager wagte er den Sprung nach Deutschland, galt in der Jugend des BVB als großes Talent. Den Sprung zum Profi schaffte Guille Bueno aber woanders. Als Leihgabe wurde er bei Darmstadt 98 zum Stammspieler in der 2. Bundesliga. Nach dem Ende der Leihe musste nun eine Zukunfts-Entscheidung her – nun ist sie gefallen.

Guille Bueno wird nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren. Wie die „Marca“ berichtet, hat sich Real Valladolid mit dem BVB auf einen festen Transfer des Linksverteidigers geeinigt. Für Schwarzgelb springt nicht nur eine Ablöse heraus.

Guille Bueno verlässt den BVB

In Dortmunds U23 war er gesetzt – bei den Profis reichte es nur zu zwei Kader-Nominierungen ohne Einsatzminute. Im Sommer 2024 verlieh man Bueno nach Darmstadt – und dieser Schritt wurde ein Erfolg. Immer mehr spielte sich der Youngster bei den „Lilien“ in den Fokus, war in der Rückrunde ein unangefochtener Stammspieler. Am Saisonende lief die Leihe jedoch aus und eine weitere war bei nur noch einem Jahr Restvertragslaufzeit nicht möglich.

Der BVB dachte darüber nach, Buenos Kontrakt zu verlängern, um ihn ein weiteres Mal verleihen. Diese Idee wurde inzwischen offenbar verworfen. Die Zukunft des 22-Jährigen wird nicht in Dortmund sein – sondern wohl in Spanien. Wie die renommierte „Marca“ schreibt, steht ein Transfer zu Real Valladolid unmittelbar bevor. Der Zweitligist hat sich demnach mit dem BVB auf einen Wechsel für 200.000 Euro Ablöse sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung geeinigt.

Guille Bueno wird in Nordspanien einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Seine BVB-Rückkehr ist damit vom Tisch – der Außenverteidiger wird sein Glück im Ausland versuchen. Nach Jamie Gittens, Carney Chukwuemeka, Soumaila Coulibaly, Youssoufa Moukoko, Kjell Wätjen und Marcel Lotka wird er damit wohl der siebte Abgang von Borussia Dortmund in diesem Sommer.