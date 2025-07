PSG – Bayern: Musiala-Horror! Schlimme Szene lässt alle erstarren

Der amtierende Champions-League-Sieger gegen den deutschen Rekordmeister – die erste Hälfte der Klub-WM Viertelfinale PSG – Bayern war über weite Strecken enorm hochklassig, sehr interessant und spannend. Doch in der Nachspielzeit kam es zum Drama um FCB-Star Jamal Musiala.

In den vergangenen Monaten hatte Musiala immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, stand im Spiel PSG – Bayern das erste Mal seit April wieder in der Startelf. Doch nun droht er lang auszufallen.

PSG – Bayern: Große Sorgen um Musiala

Es lief bereits die Nachspielzeit, Schiedsrichter Anthony Taylor hatte die Pfeife bereits im Mund, da geht Musiala in einen Zweikampf mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma. Der Italiener räumt den Deutschen fair ab, schnappt sich die Kugel und möchte schnell weiterspielen. Doch alle anderen Spieler auf dem Feld signalisierten schnell, dass er das Spiel unterbrechen müsse, Musiala bleibt am Boden, wälzt sich vor Schmerzen hin und her.

Schnell ließ sich erahnen, dass es sich um eine schlimme Verletzung handeln müsse. Sowohl die Mitspieler als auch einige PSG-Akteure schlugen direkt die Hände vor das Gesicht, waren geschockt. Es sah nach einer schweren Knöchelverletzung aus, Musiala hatte es hart erwischt.

Der Superstar musste unter großen Schmerzen mit einer Trage vom Platz transportiert werden. Es war für alle Beteiligten ein ganz großer Schock. Bayern-Coach Vincent Kompany eilte auf den Platz, schaute nach seinem Schützling. Auch er war sichtlich mitgenommen.

Musiala droht langer Ausfall

Ganz Bayern dürfte nun hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussah. Bei diesen Bildern dürften die Hoffnungen jedoch sehr gering sein, der FCB muss vom Allerschlimmsten ausgehen. Es ist der nächste ganz, ganz große Rückschlag für Musiala und die Bayern.

Schon in den kommenden Stunden dürfte der deutsche Rekordmeister ein erstes Update zu Musialas Verletzung geben. Der Offensiv-Star dürfte rasch untersucht werden. Doch es scheint, als werde er dem FCB eine ganz Weile fehlen.