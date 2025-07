BVB-Star lässt tief blicken – „Es ist nicht einfach“

Mit einem Last-Minute-Sprung auf Rang vier hat sich der BVB in der vergangenen Saison doch noch für die Champions League qualifizieren können. Ein versöhnliches Saisonende für Schwarz-gelb, nachdem es Monate zuvor noch an vielen Stellen rumort hatte.

Während viele Spieler unter Niko Kovac wieder zu alter Stärke fanden, blieb ein BVB-Profi nach wie vor unter seinen Möglichkeiten: Yan Couto. Der Brasilianer war vor einem Jahr für viel Geld von Manchester City losgeeist worden, die Erwartungen an den rechten Schienenspieler waren groß. Nun gewährt der 23-Jährige Einblicke in seine erste nicht ganz so einfache Saison bei Borussia Dortmund.

Keine einfache Zeit für Couto beim BVB

Dass die Eingewöhnung für Couto in Deutschland nicht gerade einfach werden würde, war abzusehen. Der Brasilianer kickte zuvor ausschließlich in seiner Heimat sowie in Portugal und Spanien, wo auch seine Mutter lebt. Doch der Rechtsfuß entschied sich für den Weg heraus aus der Komfortzone zum großen BVB.

Eine Entscheidung, die nach jetzigem Ermessen noch nicht ganz aufgegangen ist. Das weiß auch Couto selbst. „Ich habe vier Jahre in Spanien gespielt. Ich habe mich an die Sprache und die Menschen gewöhnt. Ich habe nicht erwartet, dass der Wechsel nach Deutschland so anders sein würde“, so der Spieler gegenüber der „Bild„.

Flucht nach nur einer Saison?

Couto deutet zudem an, sich in seiner neuen sportlichen Heimat teils alleine zu fühlen. „Es ist nicht einfach, deshalb gehen viele Brasilianer nicht mehr nach Deutschland. Es ist eine Herausforderung für mich. Ich muss damit umgehen“, so Couto abschließend. Ein Lichtblick: Seine Ehefrau Marina wohnt seit ein paar Monaten mit dem Spieler zusammen in Dortmund.

Möglicherweise schafft es Couto also erst in seiner zweiten Saison so richtig beim BVB anzukommen. Dabei helfen könnte auch ein taktischer Clou von Trainer Kovac – der soll Couto für die kommende Saison vermehrt in der Offensive einplanen.