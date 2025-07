Hat sich Borussia Dortmund verzockt? Ratloser BVB sucht nach Transfer-Ausweg

Jamie Gittens weg, Julien Duranville lange verletzt. Schon vor diesen beiden Personalien hatte Borussia Dortmund auf den Flügeln nicht gerade ein Über-Angebot. Jetzt ist daraus ein richtiger Engpass geworden.

Seither stecken die Bosse ihre Köpfe zusammen, überlegen einen möglichst schnellen Ausweg aus dem Problem. Dabei war das Problem ja absehbar. Hat sich Borussia Dortmund bei seiner Kaderplanung verzockt?

Borussia Dortmund hat Flügel-Not

Stark besetzt waren die offensiven Außen schon in der jüngsten Chaos-Saison nicht. Hinter Karim Adeyemi und Jamie Gittens war Ebbe – was sich spätestens rächte, als die beiden in wochenlange Formtiefs rutschten. Maximilian Beier fühlte sich draußen nicht so wohl wie erhofft, Giovanni Reyna stellt auf keiner Position mehr eine Verstärkung da und soll gehen. Gittens ist schon weg und vergrößert nun das Flügel-Loch.

Weg ist auch Julien Duranville – zumindest für die nächsten Monate. Mit einer schweren Schulterverletzung wird er lange fehlen (hier mehr dazu). Der Belgier gilt als hochbegabt, ließ sein Talent bei seinen Einsätzen immer wieder aufblitzen – war aber schon vor dem Unfall bei der Klub-WM extrem verletzungsanfällig.

BVB sucht nach Lösungen

Womöglich setzte man beim BVB zu große Hoffnungen auf Julien Duranville und wurde jetzt kalt erwischt. Denn: Der Abgang von Gittens war selbst gewählt und bahnte sich seit Wochen an. Nun, nach der Verletzung des Belgiers, scheint in der Kaderplanung Hektik auszubrechen. Laut „WAZ“ geht man verschiedene, finanziell-realistische Szenarien durch, wie auf die beiden Flügel-Personalien zu reagieren ist. Konkret ist es aber noch nirgendwo. Namen wie James McAtee, Johan Bakayoko und Jadon Sancho geistern durch die Gerüchteküche, bei keinem Kandidaten steht man jedoch ganz hoch im Kurse – geschweige denn kurz vor einer Verpflichtung.

Dabei hat die Vorbereitung längst begonnen. Die erste unter Niko Kovac und damit eine ganz besonders wichtige. Jetzt kann der Trainer dem Team von Borussia Dortmund seine Philosophie einimpfen, die Grundlagen für die Saison bilden. Währenddessen wird oben nach einem Transfer-Ausweg aus einem Problem gesucht, das sich schon lange angekündigt hatte.