Uli Hoeneß verkündet es selbst – Transfer-Flirt kommt nicht zum FC Bayern!

Florian Wirtz, Nico Williams, Bradley Barcola, Jamie Gittens, Kaoru Mitoma – all diese Spieler hatte der FC Bayern auf dem Zettel, alle Spieler haben sich gegen einen Wechsel nach München entschieden. Der deutsche Rekordmeister kassierte einige bittere Transfer-Absagen.

Ein Spieler, der in den vergangenen Wochen auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden ist, ist Rafael Leao von der AC Mailand. Doch auch er wird nicht in die Bundesliga kommen.

Rafael Leao wird nicht zum FC Bayern wechseln

Die Liste an möglichen Neuzugängen für die Offensive wird kürzer und kürzer! Nach vielen Absagen und einigen Transfer-Körben hat sich nun Bayern München selbst wohl gegen einen Spieler entschieden. Wie Uli Hoeneß gegenüber dem „Bayrischen Rundfunk“ bestätigte er, dass Leao kein Thema mehr in München sei.

„Nein, nein, nein, er war nie ein ernsthaftes Thema. Max Eberl hatte einige Gespräche mit ihm und seinen Beratern, aber das war es auch“, so der 73-Jährige. Es soll also zu keinem Zeitpunkt wirklich konkret geworden sein. Jetzt ist das Thema endgültig abgehakt.

++ Skandal-Schiri ist zurück! FIFA sorgt bei Bayern München gegen PSG für jede Menge Brisanz ++

Die Suche nach einem Nachfolger für Leroy Sane, der ablösefrei zu Galatasaray Istanbul gewechselt ist, geht also weiter. Allerdings werden die Optionen weniger. Wen lotsen Eberl und Co. also an die Säbener Strafe?

Hoeneß äußert sich zum Woltemade-Poker

Doch nicht nur zu Leao hat sich der Bayern-Boss geäußert. Auch die Thematik Nick Woltemade sprach er an. Den deutschen Shootingstar halte er indes „für einen sehr, sehr guten Spieler, der prima zu uns passen würde und ich würde es sehr begrüßen, wenn das dieses Jahr klappt – und wenn nicht, dann nächstes Jahr.“

Weitere News:

Nach der Klub-WM werde der FC Bayern ein offizielles Angebot für Woltemade abgeben. Allerdings werden sich die Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart enorm schwierig gestalten. Denn die Schwaben wollen ihren Offensiv-Star auf keinen Fall abgeben.