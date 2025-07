Skandal-Schiri ist zurück! FIFA sorgt bei Bayern München gegen PSG für jede Menge Brisanz

Bei diesem Namen werden sofort schlimme Erinnerungen wach. Anthony Taylor ist unweigerlich mit dem Heim-EM-Aus Deutschlands gegen Spanien verbunden. Jetzt trifft er beim Klub-WM-Viertelfinale zwischen Bayern München gegen PSG auf einige der DFB-Stars von damals.

Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Jonathan Tah, Jamal Musiala oder auch Thomas Müller waren alle dabei, als Deutschland bei der EM eigenen Land ausschied. Beim Spiel zwischen Bayern München und PSG kommt es zum brisanten Wiedersehen.

Bayern München gegen PSG: Taylor pfeift

Bei der Klub-WM wird es dieser Tage richtig spannend. Insbesondere in der Turnierhälfte des deutschen Rekordmeisters spielen nur noch Spitzenteams. Sollte man gegen den Champions-League-Sieger aus Paris bestehen, warten Real Madrid oder Borussia Dortmund. Da es um jede Menge Kohle geht, will der Verein unbedingt weit kommen.

Entsprechend will man natürlich nicht, dass eine Fehlentscheidung der Schiedsrichter eine so wichtige Partie entscheidet. Umso brisanter die Ansetzung der FIFA von Anthony Taylor. Der Brite leitet die Begegnung zwischen Bayern München und PSG am Samstag (5. Juli) exakt ein Jahr nach dem Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien!

Folgenschwere Entscheidung

Was war damals passiert? In der Verlängerung hatte Jamals Musiala damals aus der Distanz abgezogen. Der Ball wurde von Spaniens Marc Cucurella allerdings klar mit der Hand abgeblockt. Doch weder Taylor noch der VAR entschieden zum Entsetzen der Deutschen auf Elfmeter. Einige Minuten später erzielte Spanien das entscheidende Siegtor.

Deutschlands Turnier war damit vorbei, doch der Streit um das nicht gegebene Handspiel zog sich noch Wochen und Monate. Im September 2024, knapp zwei Monate nach dem Turnier, räumte die UEFA damals ein, dass es sich um eine Fehlentscheidung gehandelt habe.

Bayern München gegen PSG: Sportliche Entscheidung?

Bleibt zu hoffen, dass bei diesem Viertelfinale die Entscheidung rein nach sportlichen Kriterien fällt und anschließend nicht wieder über Taylor diskutiert wird. Sonst wird sich vermutlich auch die FIFA was anhören müssen, wegen dieser Ansetzung.