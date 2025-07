Real-Star unter Xabi Alonso auf Abstellgleis: Ist ER einer für den FC Bayern?

Diesen Transfer-Sommer hat sich der FC Bayern München wohl anders vorgestellt. Mit Jonathan Tah und Tom Bischof kamen zwar zwei neue Spieler, doch es hagelte zahlreiche Absagen.

Dennoch will sich der FC Bayern München in der Offensive weiterhin verstärken. Dafür könnte ein Star von Real Madrid eine Lösung sein. Unter Neu-Coach Xabi Alonso hat er nämlich gar keine Chancen auf Einsätze. Folgt jetzt der Hammer-Wechsel?

FC Bayern München: Kommt ein Real-Star?

Dribbelkünstler, Torjäger und mehrfacher Champions-League-Sieger: Einer, der perfekt für den FC Bayern München wäre. Rodrygo von Real Madrid steht auf dem Abstellgleis, hat bei den Königlichen wohl keine Zukunft mehr. Das zeigt die bisherige Klub-WM. Neu-Trainer Xabi Alonso hat keine Verwendung für den Brasilianer, der nur auf Kurzeinsätze kommt.

Das wird dem 24-Jährigen natürlich nicht passen, der sich selbst als Stammspieler in dieser königlichen Mannschaft sieht. Gerüchte um einen Abgang gibt es schon seit mehreren Monaten. Real Madrid will Rodrygo, der noch einen Vertrag bis 2028 hat, keine Steine in den Weg legen. Er darf also in diesem Sommer gehen.

Da kommt der FC Bayern ins Spiel. Die Münchener brauchten für die Außenpositionen durchaus Verstärkung. Mit Michael Olise, Serge Gnabry und Kingsley Coman gibt es drei Spieler, die über die Flügel kommen. Bei einer Rodrygo-Verpflichtung würde zusätzlich hohe Qualität dazustoßen.

Interessentenliste ist groß – Ablöse gewaltig

Sollte der FC Bayern München Interesse an einem Transfer haben, müsste man sich beeilen. Schließlich ist die Konkurrenz groß. Top-Klubs wie Paris Saint-Germain, der FC Arsenal und Manchester City wollen den brasilianischen Nationalspieler gerne verpflichten. Immer wieder wird auch Saudi-Klub Al-Nassr genannt, der Rodrygo haben möchte.

Wer ihn auch immer bekommen wird, muss eine hohe Ablöse zahlen. Medienberichten zufolge kostet der Brasilianer 90 Millionen Euro. Ob die Münchener bereit wären, diese Summe zu zahlen? Das bleibt abzuwarten. Bis zum Ende des Transferfensters kann noch viel passieren.