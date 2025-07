Nächster Star vor Türkei-Wechsel? FC Bayern liegt wohl Anfrage vor

Bislang ist es eher ein bitterer Sommer für den FC Bayern München. Wirtz-Transfer verpasst, ablösefreier Sane-Wechsel und jetzt die unfassbar bittere Musiala-Verletzung. Droht den Bayern-Fans jetzt die nächste bittere Nachricht?

Wenn der FC Bayern sich eines nicht erlauben kann, dann den nächsten Offensiv-Star zu verkaufen. Doch laut türkischen Medien ist Fenerbahce Istanbul an Kingsley Coman dran.

Verliert der FC Bayern auch Coman?

Die türkische Zeitung „Hürriyet“ berichtet, dass Fenerbahce die Bayern bereits wegen Coman angefragt habe. Nach Leroy Sane, der zu Feners Erzrivalen Galatasaray Istanbul wechselt, könnten die Bayern einen weiteren Flügelstar in die Türkei verlieren.

+++ Nach Musiala-Hiobsbotschaft – geht der FC Bayern München jetzt bei IHM All-IN? +++

Dem Bericht zufolge habe sich der türkische Verein wohl zunächst für eine Leihe erkundigt. Dies soll für die Münchener jedoch nicht infrage kommen. Falls Coman wechseln sollte, müsste man den Bayern-Bossen wohl 40 Millionen Euro bieten. Doch so oder so forciert man in München zurzeit keinen Coman-Abgang.

Bayern mit Offensivnot

Der FC Bayern hat eine regelrechte Offensivnot. Über die Flügel stehen aktuell mit Olise, Coman und Gnabry nur drei Spieler zur Verfügung, mit denen man plant. Hinzu kommt, dass Musiala, Bayerns Stamm-Zehner, jetzt auch langfristig ausfällt. Anstatt über Abgänge nachzudenken, hat der FC Bayern dringend neue Zugänge nötig.

Hier mehr News für dich:

Zudem hat Coman, der noch einen Vertrag bis 2027 hat, während der Klub-WM überzeugen können. Der FCB-Sportvorstand Max Eberl betonte außerdem in der Mixed Zone in Bezug auf Coman: „Wir haben nie gesagt, dass wir ihn verkaufen wollen.“ Es bleibt aber abzuwarten, was der 29-Jährige mit seiner Zukunft vorhat. Schließlich soll der Franzose bereits im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien gestanden haben. Ob er jetzt denselben Weg wie Sane einschlagen möchte, bleibt abzuwarten.