Schalke 04 lässt die Katze aus dem Sack – darauf haben die Fans lange gewartet

Jetzt lässt Schalke 04 die Katze endlich aus dem Sack! Seit Wochen warteten die Fans auf ein Zeichen von der Trikotfront. Denn während zahlreiche Vereine ihre neuen Jerseys schon vorgestellt haben, fehlte bei den Knappen davon jede Spur.

Das hat sich jetzt schlagartig geändert. Denn am Samstag (5. Juli), passend zum anstehenden Testspiel gegen Bocholt, präsentiert Schalke 04 sein neues Auswärtstrikot. Und das kommt bei den Fans ziemlich gut an.

Schalke 04 zeigt neues Auswärtstrikot

Die neuen Trikots, die die Knappen ab sofort in der Fremde tragen werden, kommen wenig überraschend in Weiß mit blauen Akzenten daher. Doch es ist das Design, dass die Fans positiv überrascht. Auf den Schultern finden sich die gewohnten drei Adidas-Streifen wieder.

+++ Katic-Wechsel zum FC Schalke 04 sorgt für Entsetzen – Fans außer sich +++

Auch die Seiten und Ärmelränder des Trikots sind in königsblau gehalten. Am auffälligsten ist aber wohl der längliche, blaue Balken, der auf der linken Vorderseite des Trikots prangt. Als Hauptsponsor ist weiterhin Sun Minimeal bei Schalke 04 an Bord.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans reagieren

Die erste Reaktion der Fans dürfte S04 und seinen Ausrüster zufrieden stellen. Diese sind nämlich beinahe durchweg positiv, wie ein Blick in die Kommentare auf Social-Media-Plattformen wie „X“ verrät.

„Alter wie geeeeeeil woooow.“

„Das ist also das Auswärtstrikot, in dem wir aufsteigen, interessant.“

„Pervers geil.“

„Ein sehr gelungenes Trikot!“

„Geiles Gerät.“

Schalke 04: Zwei Trikots fehlen noch

Die erste Premiere dürfte das neue Auswärtstrikot mutmaßlich beim Testspiel gegen Bocholt am Samstag haben. Anschließend macht sich der Schalke Tross auf den Weg ins Trainingslager nach Österreich, um sich auf die neue Saison vorzubereiten.

Auch spannend:

Damit ist das erste von voraussichtlich drei neuen Trikots bekannt. Fehlen natürlich noch das Heimtrikot, welches Schalke 04 am ersten Spieltag zu Hause gegen Hertha BSC Berlin tragen wird (hier mehr zum Spielplan lesen), und ein mögliches Ausweichtrikot. Wann die Knappen diese vorstellen, ist noch nicht bekannt.