FC Schalke 04: Ankündigung vor Testspiel – Fans müssen Zeit mitbringen

Die Sommervorbereitung des FC Schalke 04 ist in vollem Gange. Am vergangenen Samstag (28. Juni) absolvierten die Knappen den ersten Test unter Cheftrainer Miron Muslic. Gegen „Best of Grafschaft“ gab es ein deutliches 9:1 zu bejubeln.

Ein weiterer Test steht bereits in den Startlöchern. Gegen den 1. FC Bocholt (5. Juli) erhalten die Spieler des FC Schalke 04 die nächste Gelegenheit, sich vor dem neuen Trainer zu beweisen. Und das nicht nur über 90 Minuten! Bocholt verkündet jetzt eine XXL-Ansetzung.

FC Schalke 04 kommt zu XXL-Test

Für den 1. FC Bocholt ist es ein riesiges Event. Nicht nur, dass der große Verein aus Gelsenkirchen vorbeikommt, nein man feiert auch noch sein 125-jähriges Bestehen. Während die Partie für S04 also ein weiterer Test für die zweite Liga ist, ist es für die Mannen aus Bocholt ein Jubiläumsspiel.

Und dieses wird länger gehen als gewöhnlich. Wie der 1. FC Bocholt knapp eine Woche vor dem Duell ankündigte, habe man sich mit dem FC Schalke 04 (hier mehr zum Verein lesen) darauf geeinigt, nicht über 90, sondern 120 Minuten zu spielen. Dabei wird die Begegnung in zwei Abschnitte von jeweils 60 Minuten unterteilt.

Karten verfügbar

Die erwarteten rund 4.999 Zuschauer im Praemium Park am Hünting sollten also ein wenig mehr Zeit einplanen als bei einem normalen Fußballspiel, um von Anpfiff bis Abpfiff dabei sein zu können. Die Anstoßzeit ist 17 Uhr.

Wie Bocholt außerdem noch mitteilte, gebe es durch Rückläufer aus den Sponsorenpools noch einige Restkarten für die Begegnung im Sitzplatzbereich. Die Tickets kosten rund 25 Euro pro Stück. Der Stehplatzbereich ist hingegen schon komplett ausverkauft.

FC Schalke 04: Jetzt geht es Schlag auf Schlag

Für die Knappen geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nach dem Test gegen Bocholt geht es Anfang der kommenden Woche (7. Juli) ins Trainingslager nach Österreich. Dort trifft man in weiteren Tests auf Panathinaikos Athen (9. Juli) und den FC St. Gallen (12. Juli).