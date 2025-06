„Geschmacklos!“: Meghan Markle empört Fans – ausgerechnet am Ehrentag von Lady Di

Der 1. Juli ist für viele Fans der britischen Royals ein bedeutender Tag. An diesem Datum wurde Prinzessin Diana geboren. In diesem Jahr hätte sie ihren 64. Geburtstag gefeiert. Seit ihrem Tod bleibt sie für viele Menschen eine unvergessene Figur. Besonders am Kensington Palace zeigen sich jedes Jahr emotionale Zeichen der Trauer. Blumen, Briefe und Fotos schmücken an diesem Tag die Zäune und Mauern.

Genau diesen Tag wählte Meghan Markle nun für die Präsentation ihres neuen Rosé-Weins. Der Name des Produkts lautet „As Ever“. Meghan Markle veröffentlichte auf Instagram ein stimmungsvolles Bild des Weins. Die Flasche steht am Rand eines Pools, daneben zwei Gläser und frische Aprikosen. „As Ever“ soll ab dem 1. Juli im Handel erhältlich sein – „pünktlich zur Sommerunterhaltung“, so Meghan Markle.

Meghan Markle mit Timing in der Kritik

Die Reaktionen auf den gewählten Veröffentlichungstermin fielen heftig aus. Viele Royal-Fans empfinden Meghans Aktion als taktlos. Besonders der 1. Juli als Verkaufsstart sorgt für Empörung. Die Kommentatorin Victoria Arbiter schrieb lediglich: „1. Juli, Dianas Geburtstag …“ – mehr musste sie offenbar nicht sagen. In den sozialen Medien hagelte es Kritik. Ein Nutzer warf Meghan Markle vor, sie würde „im wahrsten Sinne des Wortes Dianas Andenken verderben“. Ein anderer nannte das Vorgehen „geschmacklos!“

Obwohl der Preis des Weins noch unbekannt ist, unterstellte ein User: „Sie benutzt Diana, um billigen Wein zu verkaufen.“ Weitere Kommentare bezeichnen Meghan Markle als „unsensibel“, „respektlos“ und „entsetzlich“. Besonders ein sarkastischer Beitrag sticht hervor: „Nichts schreit so sehr ‚großartige Unternehmerin‘ wie der Verkaufsstart von Wein am Geburtstag der verstorbenen Mutter des eigenen Ehemannes, die auch noch von einem betrunkenen Fahrer getötet wurde.“

Meghan Markle selbst äußerte sich in dem Beitrag nicht zu Prinzessin Diana. In der Vergangenheit sagte sie jedoch, Diana sei „jemand, den ich gerne kennengelernt hätte“. Eine böse Absicht scheint unwahrscheinlich. Dennoch bleibt der gewählte Termin für viele Menschen ein schwieriges Signal.