DFL macht es offiziell – auf Schalke 04 wartet gleich das nächste Highlight

Die Vorbereitung des FC Schalke 04 läuft auf Hochtouren. In Kürze reist die Mannschaft mit dem neuen Cheftrainer Miron Muslic ins Trainingslager nach Österreich. Dort soll der Grundstein für eine deutlich bessere Zweitliga-Saison gelegt werden.

Und die ersten Wochen der neuen Spielzeit werden gleich eine knallharte Standortbestimmung. Auf den FC Schalke 04 wartet ein Hammer-Auftaktprogramm. Nach dem Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC Berlin hat die DFL auch gleich das zweite Highlight für die Knappen parat.

FC Schalke 04: Flutlicht-Doppelpack

Der Hamburger SV ist aufgestiegen, ebenso wie der 1. FC Köln. Dafür kamen der VfL Bochum und Holstein Kiel in die 2. Liga zurück. Es ist daher wenig verwunderlich, dass die DFL das Stadion auf Schalke (hier mehr zum Verein lesen) für den Saisonauftakt auserkor. Am Freitag, 1. August, empfangen die Knappen daher um 20.30 Uhr die Alte Dame. Ein Flutlicht-Spiel zum Start in die neue Spielzeit.

Dabei soll es aber nicht bleiben. Denn auch am 2. Spieltag wartet auf den FC Schalke 04 eine Flutlicht-Partie. Das hat die DFL jetzt bekannt gegeben. Die ersten beiden Spieltag hat man Zeit genau terminiert. Und die Königsblauen reisen am 9. August zum 1. FC Kaiserslautern! Anpfiff ist erneut um 20.30 Uhr.

Traditionsreiches Duell

Auf dem traditionsreichen Betzenberg dürfte packende Atmosphäre herrschen. Immerhin treffen zwei Traditionsvereine mit äußerst emotionalen und treuen Fans aufeinander. Auch für die S04-Anhänger ist eine Reise nach Kaiserslautern sicherlich nicht das Schlechteste an einem Samstagabend.

Wer nicht mit ins Stadion kann, für den gibt es dennoch gute Neuigkeiten: Da es sich um das Topspiel des Spieltags handelt, ist dieses auch im Free-TV zu sehen. Statt wie bisher auf Sport 1 läuft dieses allerdings zur neuen Saison bei RTL. Zudem überträgt wie gewohnt auch Sky.

FC Schalke 04 mit hartem Programm

Zwei echte Flutlicht-Highlights kann sich der ehemalige Bundesligist also schon im Kalender anstreichen. Einfacher wird es danach aber nur bedingt. Anschließend warten in der Liga Absteiger Bochum, Aufsteiger Dynamo Dresden und Absteiger Holstein Kiel. Ein Knaller-Auftakt auf den Miron Muslic seine Jungs bestmöglich vorbereiten will.