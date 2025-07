Katic-Wechsel zum FC Schalke 04 sorgt für Entsetzen – Fans außer sich

Die neue Abwehrkante ist da! Mit seinem ersten Auftreten beim FC Schalke 04 hat Nikola Katic bereits die Herzen der Fans erobert. Die Hoffnungen in ihn, die Abwehr stabilisieren zu können, sind riesig.

Während man sich beim FC Schalke 04 also freut, ist das Stimmungsbild beim abgebenden Verein ganz anders. Beim FC Zürich verstehen die Fans die Welt nicht mehr – und knöpfen sich die Verantwortlichen des Klubs vor.

FC Schalke 04: Zürich-Fans sauer wegen Katic

Zwar hatte Katic schon im vergangenen halben Jahr nicht mehr bei den Zürichern, sondern bei Plymouth Argyle (wo er auf Miron Muslic traf) gespielt, doch der endgültige Abgang des Abwehrspielers treibt den FC-Fans die Zornesröte ins Gesicht. Dabei geht es ihnen nicht nur um den Abgang an sich, sondern auch um das Vorgehen der Bosse.

+++ Schalke-Abgang findet neuen Verein! Konkurrenz schnappt sich nächsten Ex-S04-Profi +++

Denn dem Vernehmen nach konnte der FC Schalke 04 die Ablösesumme in den Verhandlungen deutlich senken. Rund 450.000 Euro sollen für den Bosnier in die Schweiz fließen, zudem können weitere Bonuszahlungen drauf kommen.

Bossen schlägt blanke Wut entgegen

Aus Sicht einiger Zürich-Fans viel zu wenig, zumal Katic‚ Marktwert mit 1,5 Millionen Euro taxiert wird. Und so geraten Sportdirektor Milos Malenovic und Präsident Ancillo Canepa in die Schusslinie. So finden sich auf Facebook zahlreiche wütende Kommentare der FCZ-Fans:

„Kein Geld für neue Spieler, aber die wenigen guten Spieler weit unter Marktwert verkaufen, weder Canepas noch Malenovic können anscheinend rechnen, getreu dem Motto „Wer wenig weiß, muss viel glauben“. In Gelsenkirchen lachen, die sich schlapp.“

„Leider ist die marode Ablöse, die die Knappen für Katic zahlen, typisch FCZ. Andere Fußballclubs in der Schweiz verkaufen eine ihrer Eckfahnen für mehr Geld..“

„Er war der beste Spieler. Solche Entscheide verstehe ich nicht.“

„Malenovic wird hoffentlich bald fristlos entlassen.“

„Alle mit Herz, Charakter und Können gehen. Oder besser gesagt, werden rausgeekelt! Malenovic kann sein Unwesen ungestört weitertreiben und Canepa schaut einfach zu. Das kann ein sehr böses Ende nehmen!“

„Schlecht verhandelt von Zürich.“

Mehr Neuigkeiten von uns:

FC Schalke 04: Große Hoffnungen

In Gelsenkirchen ist man dagegen bester Dinge, dass Katic die zuletzt so löchrige Abwehr stabilisieren kann. Der 28-Jährige war der Wunschspieler von Miron Muslic. Entsprechend wartet große Verantwortung auf ihn. Den Erfolg, den man sich beim FC Schalke 04 erhofft, hätten ihm die Fans in Zürich jedenfalls auch zugetraut.