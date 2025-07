Macht Malick Thiaw dem FC Schalke 04 einen Strich durch die Rechnung? Millionen-Deal wackelt

Der FC Schalke 04 braucht dringend Geld. Nach der jüngsten Verpflichtung von Nikola Katic muss Königsblau erst einmal Einnahmen generieren, um auf dem Transfermarkt handlungsfähig zu bleiben.

Ein möglicher rettender Anker: Malick Thiaw. Der 23-Jährige steht zwar nicht mehr beim FC Schalke 04 unter Vertrag, allerdings hat sich der Revierklub beim Verkauf des Innenverteidigers an den AC Mailand eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Auf diese scheint S04 allerdings weiter warten zu müssen.

FC Schalke 04: Thiaw zögert mit Como-Wechsel

Eigentlich war doch schon alles klar: Milan hatte sich mit Ligakonkurrent Como 1907 auf einen Transfer von Thiaw verständigt. Der dreimalige Nationalspieler Deutschlands sollte für gut 25 Millionen Euro über die Ladentheke gehen, von denen rund 1,6 Millionen Euro an Königsblau fließen sollten. Wichtige Einnahmen für den finanziell klamm gebeutelten FC Schalke 04.

Auch interessant: FC Schalke 04: Nächster Transfer-Rückschlag! Flirt entscheidet sich gegen S04-Wechsel

Doch wie „Calciomercato“ nun berichtet, soll Thiaw mit einem Wechsel an den Comer See zögern. Trotz eines kolportierten Jahresgehalts von rund vier Millionen Euro soll der ehemalige Schalker weiter auf eine Rückkehr in die Bundesliga schielen. Zuletzt galt vor allem Bayer Leverkusen als interessiert, allerdings steht die „Werkself“ wohl kurz vor einem Transfer von Jarell Quansah. Ob der Bundesliga-Klub dann noch Interesse an Thiaw hat?

Thiaw in Mailand außen vor

Trotz dessen scheint Thiaw nicht an einem Wechsel zu Como interessiert sein. Ein weiterer Grund dafür ist laut „wa.de“, dass die Mannschaft von Trainer Cesc Fabregas in der kommenden Saison nicht international spielt. Selbiges gilt zwar auch für den AC Mailand, allerdings dürfte Thiaws sportliche Zukunft dort vorbei sein.

Mehr Nachrichten für Dich:

Auf Schalke wird man derweil darauf hoffen, dass sich Thiaw am Ende doch noch zu einem Wechsel herumreißen kann. Die Divise: Besser früh als spät, schließlich braucht Königsblau dringend frische Kohle, um den Kader für die kommende Saison zu verstärken.