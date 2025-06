Schalke 04 gelingt wohl weiterer Juwel-Coup – jetzt könnte alles ganz schnell gehen

Bei Schalke 04 geht in diesen Tagen hoch her: Sowohl auf der Abgangs- als auch auf der Zugangsseite passiert einiges. Paul Seguin und Lino Tempelmann werden den Klub zeitnah verlassen, mit Soufiane El-Faouzi und Nikola Katic stehen die Neuzugänge zwei und drei vor der Tür.

Doch damit nicht genug: Denn auch mit Blick auf die eigenen Talente tut sich bei Schalke 04 wieder etwas. Denn laut der „WAZ“ wird Johannes Siebeking in Kürze seinen Vertrag verlängern und einen Profi-Vertrag unterschreiben.

Schalke 04: Torwart-Youngster unterschreibt wohl Profivertrag

„Die Entwicklung von Johannes Siebeking ist unglaublich“, schwärmte U19-Trainerlegende Norbert Elgert Ende April gegenüber der „WAZ“ vom 19-Jährigen und sah in Siebeking bereits einen „künftigen Bundesligatorwart“. Und es scheint, als hätten sich die Knappen-Bosse um Frank Baumann die Worte Elgerts zu Herzen genommen.

Denn Siebeking soll kurz davor stehen, seinen Vertrag auf Schalke zu verlängern. Sein Fördervertrag läuft noch bis Sommer 2026, jetzt soll der Profivertrag folgen. Wie die „WAZ“ berichtet, sei der Kontrakt bereits ausgehandelt und die Unterschrift folge in Kürze.

Damit bindet der S04 ein weiteres Top-Talent langfristig. Erst vor Kurzem hatte Faaris Yusufu seinen Vertrag verlängert. Der 20-jährige U23-Keeper bleibt auch an Board, dazu hatte Luca Podlech Anfang des Jahres einen langfristigen Profivertrag unterschrieben.

Erste Profisaison vor der Brust

Mit Blick auf die Zukunft ist Königsblau im Kasten also gut aufgestellt. Doch wie sieht es in der kommenden Saison aus? Loris Karius wird – sofern er fit bleibt – die unangefochtene Nummer eins sein, hinter ihm könnte Justin Heekeren tatsächlich doch noch als Nummer zwei bleiben. Podlech und Siebeking komplettieren dann das Torhüter-Quartett der Lizenzmannschaft. Podlech soll – wie schon vor seiner Verletzung – in der U23 Spielpraxis sammeln, während Siebeking dann Nummer drei bei den Profis werden würde.

Eine Leihe ist bei beiden Youngsters ist wohl nicht angedacht, die beiden sollen sich am Berger Feld weiterentwickeln und in Zukunft um den Platz im Schalker Tor kämpfen. Fakt ist: Mit der Verlängerung Siebekings ist S04 der nächste Coup gelungen.

