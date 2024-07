FC Schalke 04: Plan geht voll auf – DAS ist der neue Trumpf von Königsblau

Ist das der Start in eine erfolgreiche Zukunft? Der Saisonauftakt in der zweiten Liga liegt zwar noch einige Wochen in der Ferne. Aber schon jetzt verspüren die Fans des FC Schalke 04 große Euphorie, dass man die letzte Horror-Spielzeit schnell hinter sich lassen kann.

+++ Krasse Wende um Streich-Profi! Ben Manga deutlich – „Dann wären wir dumm“ +++

Der Grund für die neue Gefühlslage hat einen Namen: Ben Manga (hier mehr zu ihm lesen)! Seit er beim FC Schalke 04 die Transfer-Zügel in die Hand genommen hat, läuft es augenscheinlich wie am Schnürchen. Seine Verpflichtungen machen Mut – und unterstreichen einen neuen königsblauen Trumpf.

FC Schalke 04: Manga-Netzwerk zahlt sich aus

Als Außenstehender kann man immer mehr verstehen, warum in Gelsenkirchen wirklich ALLE Ben Manga haben wollten. Egal ob Fans oder die Verantwortlichen – jeder freute sich, als der Klassenerhalt durch war und Manga endlich vorgestellt werden konnte. Der 50-Jährige ist ein ausgewiesener Fachmann, der in Frankfurt und Watford sein feines Gespür für Spieler unter Beweis stellte.

+++ Fans machen große Augen! Sanchez-Deal nimmt verrückte Dimensionen an +++

Nach Jahren voller Transfer-Flops wollte der FC Schalke 04 eine neue Ära einläuten. Als Kaderplaner betraute man Manga und sein Netzwerk mit dem nächsten Umbruch. Das Netzwerk trägt bereits erste Früchte. Besonders gut für S04: Auf einem zuvor unerschlossenen Gebiet hat man plötzlich ganz neue Möglichkeiten.

Sanchez-Transfer mit Signalwirkung

Das zeigt der Transfer von Felipe Sanchez. Mit dem neuen Netzwerk hat Schalke jetzt viel bessere Möglichkeiten, Spieler aus Südamerika oder dem spanischsprachigen Raum zu verpflichten. Dafür sorgt zum einen Ben Manga selbst, der fließend Spanisch spricht.

Zum anderen hat er mit Sebastian Echave einen argentinischen Scout installiert, der sich in Südamerika perfekt auskennt. Es wäre also verwunderlich, wenn Sanchez in Zukunft der einzige Neuzugang aus dieser Region bleibt.

FC Schalke 04 setzt auf Integration

Damit sich die Spieler fernab der Heimat in Gelsenkirchen wohlfühlen, setzt Schalke zudem auf ein neu formiertes Integrationsteam. Dieses nimmt die Neuzugänge an die Hand und hilft bei Problemen, oder dabei, dass diese gar nicht erst entstehen.

Hier kannst du noch mehr lesen:

Sanchez‘ Verpflichtung könnte also gerade mal der erste Schritt auf einem neuen Weg sein. Jetzt muss sich Ben Mangas Kader sportlich gut schlagen. Eins ist jedoch klar: So viel Vorfreude wie aktuell herrschte beim FC Schalke 04 schon lange nicht mehr.