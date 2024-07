FC Schalke 04: Murkin weg? Diese Worte lassen alle S04-Fans aufschrecken

Verliert der FC Schalke 04 einen seiner besten Spieler? Das Gerücht um einen Abschied von Derry John Murkin versetzt viele Fans in Sorge. In einer miesen letzten Saison war er einer der Lichtblicke beim S04. Zieht er jetzt weiter?

Die Bundesliga ruft, Holstein Kiel lockt den Verteidiger. Noch winkt der FC Schalke 04 bei der gebotenen Ablöse ab. Doch nun lässt Kaderplaner Ben Manga alle aufschrecken. Seine Worte in der „WAZ“ machen klar: Ein Abgang ist keineswegs ausgeschlossen.

FC Schalke 04: Geht Derry John Murkin doch?

Die brisante Finanzsituation beschäftigt Schalke auf dem Transfermarkt Tag für Tag. Ouedraogo (für 10 Millionen nach Leipzig) musste unter starken Schmerzen zu Geld gemacht werden, das Budget für neue Spieler ist trotzdem knapp – und auch unter den verbliebenen Leistungsträgern ist offenbar niemand unverkäuflich.

+++ FC Schalke 04: Fans nach Testspiel in großer Sorge – DIESES Problem muss Geraerts schnell lösen +++

Auch nicht Derry John Murkin. Als tragende Säule der Abwehr eingeplant, ist sein Verbleib am Berger Feld offenbar nicht (mehr) in Stein gemeißelt. Der Engländer wird von Bundesliga-Aufsteiger Kiel umworben. Noch hat der S04 die Hand drauf. Das erste Angebot der „Störche“ über etwas mehr als eine Million Euro schlug man schnell aus. Doch damit ist das Thema wohl nicht vom Tisch.

„Dann müssten wir überlegen“

Das wird spätestens durch die Worte von Ben Manga über Murkin klar. „Stand heute planen wir mit ihm“, sagt der Kaderplaner der „WAZ“ – und jeder Fußballfan weiß sofort, was das bedeutet. Kommt ein verlockendes Gebot, muss Königsblau die Kohle nehmen. Unverkäuflich ist auf Schalke schon lange keiner mehr. Und so kündigt auch Manga an: „Im Fußball weiß man nie, ob ein unmoralisches Angebot kommt. Dann müssten wir überlegen.“

Mehr Nachrichten:

Berichten zufolge soll die Schmerzgrenze für Derry John Murkin bei 2 Millionen Euro liegen. Kiel sei das zu viel – zumindest aktuell. Doch ob der Linksverteidiger am 1. Spieltag für den FC Schalke 04 aufläuft, ist nicht sicher. Warum Ben Manga trotzdem zuversichtlich ist, dass Murkin Schalker bleibt, erfährst du hier auf WAZ.de.