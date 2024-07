FC Schalke 04: Bundesligist jagt Knappen-Star – jetzt zittern alle S04-Fans

Beim FC Schalke 04 ist mit Blick auf den Kaderumbau schon einiges passiert. Neun externe Neuzugänge sind bereits gekommen – dazu viele Youngsters aus der Knappenschmiede. Doch auch auf der Abgangsseite hat sich schon etwas getan. S04 musste mit Keke Topp und Marius Müller gleich zwei schmerzhafte Abgänge hinnehmen.

Jetzt könnte sich noch ein weiterer bitterer Transfer für den FC Schalke 04 anbahnen. Ein Bundesliga-Klub soll großes Interesse an einem S04-Star haben. Ihn möchte Königsblau eigentlich nicht gehen lassen.

FC Schalke 04: Kiel ist heiß auf S04-Fanliebling

Derry John Murkin gehörte in der abgelaufenen Saison zweifelsohne zu den Hoffnungsträgern des S04. Der Brite war erst im vergangenen Sommer vom FC Volendam gekommen. Mit starken Leistungen in den Niederlanden hatte der Linksverteidiger auf sich aufmerksam gemacht. Daran knüpfte er bei Königsblau an.

Murkin hat keine lange Eingewöhnungszeit gebraucht und direkt funktioniert. Sowohl defensiv als auch offensiv konnte er vollends überzeugen. In 23 Zweitligapartien kam er auf acht Torbeteiligungen. Dazu hat er sich mit seiner Spielweise und seiner Art tief in die Herzen der S04-Fans gespielt – trotz der insgesamt miserablen Saison.

Umso schmerzhafter wäre es für die Fans, wenn Murkin Königsblau nach nur einem Jahr schon wieder verlässt. Doch die Chance, dass er tatsächlich geht, ist definitiv da. Denn nun soll laut „Sky“ mit Holstein Kiel ein Bundesliga-Klub eine erste Offerte hinterlegt haben.

Dicke Ablöse für Murkin nötig?

Wie „Sky“ berichtet, wolle der Bundesliga-Aufsteiger den Linksverteidiger unbedingt verpflichten. In der vergangenen Saison spielte dort noch BVB-Leihgabe Tom Rothe. Doch er ist nun wieder zurück in Dortmund – Kiel braucht also Ersatz. Murkin ist ins Visier der Kiel-Bosse gerückt und soll bereits ein erstes Angebot abgegeben haben.

Allerdings scheint ein Wechsel des 24-Jährigen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht allzu konkret zu sein. Schließlich hat er noch zwei Jahre Vertrag und ist sowohl von den S04 -Bossen als auch von Knappen-Coach Karel Geraerts fest für die kommende Saison eingeplant. Zudem besitzt Murkin keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag – Kiel müsste also eine ordentliche Summe auf den Tisch legen. Das ist bis dato noch nicht passiert.