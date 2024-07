FC Schalke 04: Aufregung um Heekeren! Torwart-Talent will weg – doch S04 blockt ab

Beim FC Schalke 04 könnte sich ein erneutes Drama anbahnen – dieses Mal geht es um Justin Heekeren!

Die Planungen auf der Torhüterposition sind auf Schalke noch lange nicht abgeschlossen. Derzeit stehen fünf Torhüter auf der Gehaltsliste – zu viel für den klamm gebeutelten Klub. Zuletzt galt Justin Heekeren neben Ralf Fährmann als Abgangskandidat – doch die Situation scheint immer verzwickter zu werden!

Schalke-Bosse wollen wechselwilligen Heekeren nicht ziehen lassen

Heekeren war in der vergangenen Rückrunde an den belgischen Zweitligisten Patro Eisden Maasmechelen verliehen. Hintergrund: Der 23-Jährige sollte Spielpraxis sammeln, um in der nächsten Saison um den Platz im Schalker Tor zu konkurrieren. Da die S04-Bosse Marc Wilmots und Ben Manga aber wohl mit Neuverpflichtung Ron-Thorben Hoffmann als Stammkeeper in der neuen Saison planen, soll Heekeren nach „Bild“-Informationen extrem enttäuscht sein und den Verein so schnell wie möglich verlassen wollen.

Auch interessant: FC Schalke 04 lässt die Bombe platzen – jetzt darf es jeder wissen

Diesen Plan sollen die Schalker Verantwortlichen jedoch zurzeit nicht verfolgen. Zwar stehen mit Routinier Michael Langer und Mega-Talent Luca Podlech zwei weitere Torhüter im Kader, jedoch könnte Heekeren als Nummer zwei benötigt werden, da den anderen Keepern diese Rolle derzeit nicht zugetraut wird.

Heekerens Vertrag läuft 2025 aus

Die Knappen haben in diesem Sommer indes wohl die letzte Chance, aus Justin Heekeren Geld zu machen. Denn nach seiner erfolgreichen Leihe in Belgien steht seine Aktie wohl so hoch wie nie zuvor. Dazu kommt: Sein Vertrag läuft 2025 aus. Der S04 läuft also Gefahr, den gebürtigen Xantener im kommenden Jahr ablösefrei zu verlieren.

Ein Szenario, dass Marc Wilmots und Ben Manga wohl vermeiden wollen. Das Wechselveto, das die beiden Bosse ihrem Ersatzkeeper bislang erteilt haben, könnte also von nicht mehr allzu langer Dauer sein.