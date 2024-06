FC Schalke 04 lässt die Bombe platzen – jetzt darf es jeder wissen

Über dem FC Schalke 04 schwebte ein Damoklesschwert: Punktabzug! Eine der grausamsten Strafen im Fußball wurde dem Klub angedroht, macht er nächste Saison nicht genug Plus.

Doch nun folgt die erlösende Nachricht: Finanzchefin Christina Rühl-Hamers verkündet im „WAZ“-Interview, dass ein Punktabzug vom Tisch ist. Millionen-Einnahmen durch Transfers, EM 2024 und Arena-Konzerte sei Dank.

FC Schalke 04: Punktabzug vom Tisch

Jahrelang lebte der FC Schalke 04 über dem Limit. Nun gibt es die Konsequenzen knallhart zu spüren. Sportlicher Absturz bis in den Keller der Zweiten Liga und immense Schuldenberge, die sogar Existenzängste schüren. In der vergangenen Saison durfte Schalke keine neuen Schulden machen. Sonst hätte ein Punktabzug gedroht – oder sogar die Lizenz wäre in Gefahr gewesen. Die wurde erteilt, jedoch mit einer erneuten Auflage.

Das negative Eigenkapital muss um knapp sechs Prozent reduziert werden, um erneut einem Punktabzug auszuweichen. Beim S04 entspricht das 5,17 Millionen Euro. Viele Trümpfe zur Generierung von Geldern wurden bereits in den letzten Jahren gespielt. Neue Hebel mussten her – und wurden gefunden.

Ouedraogo-Ablöse lässt Kasse klingeln

Als Spielort der EM 2024 gab es eine stattliche Summe. Auch Konzerte von Taylor Swift, Rammstein, AC/DC & Co. in der Arena ließen die Kassen klingen. Vor allem aber sportlich schmerzhafte, aber deshalb große Transfers brachten viel Geld. Der Abgang von Assan Ouedraogo nach Leipzig brachte allein rund 10 Millionen Euro. Keke Topp (Werder Bremen) eine weitere niedrige siebenstellige Summe.

Durch die Geldregen kann man sich beim FC Schalke 04 nun etwas entspannen. Das Horror-Szenario Punktabzug ist vom Tisch, erklärt Finanzchefin Christina Rühl-Hamers nun in der „WAZ“. Doch nun steht Königsblau vor dem nächsten Problem: Die schwerwiegenden Abgänge müssen kompensiert werden. Noch eine Saison Zweitliga-Abstiegskampf will keiner – und kann sich der Klub auch nicht leisten.

Was Rühl-Hamers im großen WAZ-Interview noch sagte, kannst du hier nachlesen.